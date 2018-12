Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca proiectul de buget pentru anul viitor urmeaza sa fie aprobat in sedinta de guvern de saptamana viitoare si va cuprinde toate sumele necesare pentru asigurarea salariilor, asa cum prevede Legea pentru 2019, dar si banii necesari cresterii…

- De anul viitor, situația cadrelor didactice se va schimba radical, de anul viitor. Asta daca promisiunile prim-ministrului Viorica Dancila, facute cu prilejul ședinței de Guvern de la Alba Iulia, se vor indeplini. 6% din PIB pentru educație, 5000 euro pentru achiziția și modernizarea unei locuințe,…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a dat de ințeles vineri, la Guvern, ca salariul minim nu va mai crește de la 1 decembrie, așa cum anunțase prim-ministrul Viorica Dancila, majorarea urmand sa se realizeze, cel mai probabil, de la 1 ianuarie 2019, scrie Mediafax.Intrebat vineri, intr-o…

- Berbec Berbecii, ambitiosi din fire si foarte hotarati, vor avea un an fantastic in 2019. Au muncit din greu in 2018, dar rezultatele eforturilor lor nu vor intarzia sa apara. Primele castiguri vor putea fi vazute chiar in prima decada a anului viitor. In ceea ce priveste dragostea, Berbecii…

- Societatea romaneasca va fi marcata mult timp de tragedia de la Colectiv, spune premierul Viorica Dancila, intr-un mesaj adresat in ziua in care se implinesc 3 ani de la incendiul din clubul bucurestean in urma caruia si-au pierdut viata 64 de tineri. ‘Gandul meu se indreapta in aceste zile catre tinerii…

- HOROSCOP TAUR - Viata iti va fi afectata pe nenumarate planuri. Revin in actualitate probleme din trecut. In loc sa te bucuri de viitor si sa fii curioasa, vei deveni nostalgica si te vei gandi doar la trecut. Trebuie sa te eliberezi complet pentru a putea pasi spre viitor. HOROSCOP SCORPION…

- Un nou proiect al legii pensiilor va fi promovat in perioada imediat urmatoare, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, luni, intr-un mesaj transmis de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice. "Societatea romaneasca are nevoie astazi, mai mult ca oricand, de intelepciunea, cumpatarea…

- Anunț important pentru cei care lucreaza la stat. Guvernul condus de Viorica Dancila a luat decizia mult-așteptata de toți bugetarii.Executivul a aprobat un proiect de hotarare potrivit caruia aceștia vor avea mai multe beneficii incepand de anul viitor. Acesta vine și cu o noutate. Vezi…