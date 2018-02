Test cu BMW X5 hibrid plug-in, cel mai silentios SUV bavarez

Stiri pe aceeasi tema

- Prima locomotiva hibrid de manevra construita in Romania a fost prezentata, joi, in cadrul unei ceremonii organizate in Gara Constanta. Locomotiva a fost realizata in cadrul unui proiect finantat de stat cu peste 3,5 milioane de lei.

- "Vom finanta in continuare, din Fondul de Mediu, Programul pentru reinnoirea parcului auto national - vechiul "Rabla Clasic", prin care fiecare dintre noi care avem acasa o masina mai veche de opt ani, sa putem sa o dam si sa primim printr-un ecobonus de 6.500 de lei, acelasi pe care l-am dat anul…

- Prima locomotiva hibrid de manevra construita in Romania a fost prezentata, joi, in cadrul unei ceremonii organizate in Gara Constanta. Locomotiva a fost realizata in cadrul unui proiect finantat de stat cu peste 3,5 milioane de lei.

- O locomotiva hibrid realizata in Romania a fost prezentata joi la Constanta, aceasta putand sa atinga 30 de km/ora și are o autonomie de aproximativ 8 ore. Proiectul de cercetare a costat aproximativ 3.500.000 de euro. O locomotiva hibrid realizata in Romania, prima de acest fel din țara, a fost prezentata…

- Prima locomotiva hibrid realizata in Romania, prin transformarea unei vechi locomotive Diesel, a fost prezentata joi, in Gara Constanta. Aceasta este o locomotiva de manevra si poate atinge cel mult 30 de kilometri pe ora, are o autonomie de cel mult 12 ore si se poate incarca in mai putin de trei…

- Ovidiu Hațegan a fluierat corect in doua faze grele, inclusiv eliminarea lui Vida, a condus autoritar, imparțind just cartonașele galbene. Și asistenții sai au fost la inalțime, neratand nicio semnalizare in victoria categorica a lui Bayern, scor 5-0, contra turcilor de la Beșiktaș. Bayern a dat recital…

- In cadrul vizitei sale de lucru in Statul Liber Bavaria, Tudor Ulianovschi, Ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova, a prezentat in Landtagul bavarez o comunicare despre situația social-economica și politica din tara noastra.

- Cu toate ca administrația lui Trump este pe cale sa stabileasca soarta Stației Spațiale Internaționale, NASA vrea sa mai obțina citeva fonduri. Agenția spațiala vrea sa construiasca un avion supersonic puțin altfel. Cererea de buget a NASA pentru 2019 arata planurile pe care cea mai mare agenție spațiala…

- Ministrul de Finante din landul Bavaria, Markus Soeder, a respins miercuri orice proiect de expansiune a zonei euro care sa includa Romania si Bulgaria, si a afirmat ca partidul sau conservator, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), se opune eurobondurilor si crearii unui post de ministru european de Finante,…

- Un vehicul hibrid este unul care are cel putin doua sisteme de propulsie, spre deosebire de vehiculele conventionale (cu motor cu ardere interna), cele electrice sau cele cu pile de combustie, care au cate un singur astfel de sistem.

- Microsoft Azure Stack este o extensie a platformei de cloud Microsoft Azure, care permite existența unei platforme de cloud hibrid cu adevarat consistenta. Consistența elimina dezavantajele date de complexitatea unei platforme de cloud hibrid, ceea ce ajuta la maximizarea investiților clientului…

- Hyundai va prezenta la finalul acestei luni primele informatii despre noul Kona Electric, versiunea „pe baterii” a SUV-ului din portofoliul marcii sud-coreene. Odata cu aceasta lansare, Hyundai devine prima marca auto din Europa care produce un SUV de clasa compacta, complet electric. Modelul…

- Recent, compania Creative a prezentat la un eveniment tinut la Bucuresti toata gama de produse disponibila pe piata locala. Mi-a atras atentia un dispozitiv care, privit din fata, seamana cu o piramida. Este vorba despre Sound Blaster X7. Ce este acest dispozitiv ciudat, m-am intrebat atunci? Aveam…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.Potrivit…

- Ponderea masinilor electrice si hibrid in totalul vanzarilor de autovehicule noi a atins 2,2%, in 2017, numarul acestora ajungand la 2.811 unitati, in crestere cu 136,7% fata de anul anterior, reiese din statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.…

- Primaria Municipiului Zalau va achiziționa in urmatoarea perioada (pana in anul 2020), autobuze ecologice moderne, electrice sau hibrid, care combina motorul electric cu cel diesel. Incepand din acest an, autoritațile locale vor fi obligate, in cazul in care doresc sa faca achiziții noi, sa se orienteze…

- Programul Rabla se innoiește, insa cu bani mai puțini pentru mașinile pe benzina sau motorina. In schimb, crește de opt ori bugetul pentru achiziția de autoturisme electrice și hibrid. Tichetele valorice ar urma sa fie eliberate din martie.

- Nu doar Tesla Roadster a cucerit publicul pe final de an atunci cand compania Tesla iși prezenta noutațile din portofliu, ci și Tesla Semi – primul camion electric de pe Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Oferit spre testare de catre firma poloneza Solaris Bus&Coach in cadrul unui eveniment dedicat presei locale, care a inclus și o plimbare cu autobuzul hibrid, modelul hibird este mai accesibil ca preț decat autobuzul electric marca Golden Dragon. Aflat la un cost in jur de 300 de mii de euro,…

- Estonia, lider mondial al inovatiilor in domeniul e-services, printre care Skype si Transferwise, se gandeste acum la o noua premiera: "estcoin", o moneda virtuala, care sa plaseze euro in sistemul...

- Un oficial din cadrul Lamborghini spune ca inlocuitorul lui Aventador va folosi un sistem de propulsie electrificat. Italienii vor miza in continuare pe un propulsor V12 și pe unul sau doua motoare electrice.

- Lexus a prezentat noul LF-1 Limitless Concept, un prototip care anunța o noua filozofie de design in segmentul SUV. Niponii spun ca noul concept poate fi echipat cu motoare pe benzina sau sisteme electrificate (hibrid, hibrid plug-in, electric 100%) și integreaza și o tehnologie autonoma de nivel 4.

- Plafonul impus autoritatilor si institutiilor publice prin OUG 80/2001 pentru achizitia masinilor ar putea fi dublat, astfel incat acestea sa poata participa la probgramul Rabla Plus si sa achizitioneze masini electrice si hibrid, se arata intr-un proiect de act normativ elaborat de Ministerul Mediului.

- Decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului a fost semnat, miercuri, de Andrian Candu, președintele Parlamentului de la Chișinau. Curtea Constituționala a constatat ca exista circumstanțe care justifica interimatul funcției de șef al statului pentru promulgarea…

- Presa internaționala speculeaza de mai mulți ani ca Hyundai intenționeaza sa lanseze o sportiva cu sistem de propulsie hibrid, iar constructorul sud-coreean a confirmat aceste informații cu ocazia targului de tehnologie Consumer Electronics Show (CES), scrie automarket.ro.

- Inca de la inceput trebuie amintita o informatie halucinanta, care pana acum nu a intrat in atentia opiniei publice din Romania. Guvernul Ungariei, stat aliat NATO si membru UE, are, de cativa ani, un inalt reprezentant pentru autonomia teritoriala a minoritatii maghiare, functie ocupata de Katalin…

- 2017 a fost anul telefoanelor cu ecrane generoase care au facut pasul spre camerele duale și care au fost dotate cu procesoare puternice. 2018 se arata un an interesant din acest punct de vedere. La finalul lunii viitoare la Barcelona la Mobile World Congress, am putea asista la cel puțin trei lansari…

- Kia Niro EV Concept a fost prezentat in Las Vegas. Prototipul constructorului asiatic folosește un motor de peste 200 CP și promite o autonomie de 383 de kilometri. In același timp, Kia anunța ca pana in 2025 vom vedea 16 modele noi electrificate (electric, hibrid, hibrid plug-in).

- Specialistii au facut o descoperire uriasa privind o pasare cu capul galben din Padurea Amazoniana. Pasarile cunoscute cu denumirea de Lepidothrix vilasboasi sunt considerate a fi primele specii de zburatoare care au aparut in urma imperecherii...

- BMW Seria 7 va primi un facelift in 2019, potrivit unor surse din cadrul companiei citate de BMW Blog. Nemții mai pregatesc și lansarea unui nou model hibrid 745e, care va dezvolta circa 395 de cai putere.

- Dorit de Barcelona și Liverpool, mijlocașul Leon Goretzka de la Schalke va deveni jucatorul lui Bayern Munchen incepand din 1 iulie 2018, atunci cand contractul sau cu echipa lui Domenico Tedesco va expira. Internaționalul german a preferat sa mearga pe "Allianz Arena", refuzand alte propuneri venite…

- Airbus, Siemens si Rolls-Royce lucreaza împreuna pentru a dezvolta un avion de pasageri hibrid care va utiliza în acelasi timp un singur exhaustor electric si trei motoare conventionale care functioneaza pe baza de combusitibil de aviatie, potrivit Fox. Avionul reprezinta efortul…

- Airbus, Siemens si Rolls-Royce lucreaza impreuna pentru a dezvolta un avion de pasageri hibrid care va utiliza in acelasi timp un singur exhaustor electric si trei motoare conventionale care functioneaza pe baza de combusitibil de aviatie, potrivit Fox. Avionul reprezinta efortul de a dezvolta…

- Volvo pregatește noua generație V40. Modelul constructorului suedez va folosi platforma CMA și promite un design inspirat de conceptul 40.2. Gama clasica de motorizari o sa fie completata de un hibrid plug-in și de doua versiuni electrice.

- Presa maghiara a anuntat in data de 22.12.2017 ca in ultima zi a sesiunii din acest an a Camerei Deputatilor, paramentarul UDMR Kulcsar Terzsa Jozsef a depus, spre legiferare, Statutul de autonomie al tinutului secuiesc, act normativ care a mai fost respins, in doua randuri, de legislativul roman, sub…

- ONG-ul, care face lobby pentru liderii Maia Sandu si Andrei Nastase, este acuzat ca ar fi implicat in razboiul hibrid dus de Federatia Rusa contra Occidentului. Este vorba despre Fundația Open Dialog, organizatie inregistrata in Polonia de ucraineanca Ludmila Kozlovska.

- Situat in centrul istoric al orasului german Rothenburg ob der Tauber, Magazinul Craciunului "Kathe Wohlfahrt", unde Craciunul se sarbatoreste in fiecare zi, a implinit in acest an patru decenii de existenta. Magazinul Craciunului sau Orasul Craciunului a fost inaugurat la Rothenburg in…

- Rusia face acuzații extrem de grave la adresa Statelor Unite ale Americii! Directorul Serviciului de Spionaj Extern (SVR), Serghei Nariskin, susține ca SUA poarta un „razboi hibrid” impotriva fostelor țari din blocul sovietic.

- Directorul Serviciului de Spionaj Extern (SVR) al Rusiei, Serghei Nariskin, a acuzat marti SUA ca poarta un 'razboi hibrid' nedeclarat impotriva fostelor tari sovietice care fac in prezent parte din Comunitatea Statelor Independente (CSI), informeaza EFE.'Magnitudinea actiunilor desfasurate…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a facut o serie de acuzații la adresa Rusiei. Acesta a spus ca amestecul ilegal pe care l-a avut în contextul alegerilor din SUA din anul 2016 a fost un act de "razboi hibrid" din partea Moscovei. Președintele Donald Trump "a…

- Președintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua țari ca Rusia și SUA nu-și pot permite sa nu aiba o relație productiva, insa in prezent nu este cazul și știm cu toții de ce", a spus el la o reuniune in fața funcționarilor Departamentului de Stat, facandu-și bilanțul ca șef al…

- Ingerinta Rusiei in alegerile din SUA din 2016 a fost un act de 'razboi hibrid' din partea Moscovei, a declarat marti secretarul american de stat Rex Tillerson, potrivit AFP.Presedintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua tari ca Rusia si SUA nu-si pot permite sa nu aiba…

- Ingerința Rusiei in alegerile din SUA din 2016 a fost un act de 'razboi hibrid' din partea Moscovei, a declarat marți secretarul american de stat Rex Tillerson, potrivit AFP. Președintele Donald Trump "a spus clar în mai multe rânduri ca doua țari ca Rusia și…

- Presedintele Partidului Democrat din Republica Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, care se afla intr-o vizita oficiala in SUA, afirma ca Republica Moldova este tinta unui razboi hibrid din partea Federatiei Ruse, razboi ce se manifesta prin propaganda agresiva, masuri economice, precum si prin sustinerea…

- Procurorii germani au anunțat ca vor analiza posibilitatea unei anchete oficiale cu privire la emisiile lui BMW Seria 3, model despre care o organizație de mediu afirma ca depașește limitele legale.

- Liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, care se afla intr-o vizita de lucru in aceste zile in Statele Unite ale Americii, a avut primele intrevederi cu unii oficiali americani. Democratul s-a intalnit cu Will Ballard Hurd, membru al Camerei Reprezentanților din partea statului Texas, Christopher…

- Liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, care se afla intr-o vizita de lucru in aceste zile in Statele Unite ale Americii, a avut primele intrevederi cu unii oficiali americani. Democratul s-a intalnit cu Will Ballard Hurd, membru al Camerei Reprezentanților din partea statului Texas, Christopher…

- In introducerea conferinței, vicepreședintele Universitații George Washington și director al CCHS, Frank Cilluffo, i-a mulțumit ambasadorului George Cristian Maior pentru revenirea la Universitatea George Washington, unde acesta a obtinut, in 1992, titlul de Master in Drept International și Comparat.…

- Deputații Uniunii Creștin-Sociale (CSU) germane in legislativul regional bavarez l-au desemnat pe actualul ministru de finanțe al landului, Markus Soeder, drept candidat la funcția de premier al Bavariei, transmit Reuters, dpa și AFP. * Germania: Horst Seehofer, pregatit sa demisioneze de…

- Liderul Uniunii Creștin-Sociale (CSU), Horst Seehofer, este pregatit sa demisioneze din postul de prim-ministru al landului german Bavaria inainte de incheierea mandatului, la sfarșitul lui 2018, transmite luni dpa, citand surse apropiate conducerii formațiunii. Potrivit surselor, Seehofer…