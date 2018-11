Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu, aflata la al patrulea mandat de ministru al Educației, readuce ideea Bacalaureatului diferențiat. Astfel, elevii care termina liceul ar putea sa opteze pentru bacalaureatul național sau bacalaureatul profesional. La bacalaureatul profesional elevii vor putea obține o diploma cu…

- Ecaterina Andronescu, noul ministru al Educatiei, se gandeste deja la o schimbare in sistemul de invatamant. Ideea manualului unic ar putea sa dispara, conform Digi24.Despre manualul unic, Ecaterina Andronescu spune ca "a fost o alegere nefericita!". Ca sa avem manuale de calitate trebuie…

- Bugetul României are o lipsa de 13 miliarde de lei, iar ministrul Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, a cerut ANAF sa colecteze rapid. Potrivit analizei capital.ro, șeful ANAF a replicat ca nu poate obține mai mult de 6 miliarde de lei. Ministerul…

- De mic a studiat instrumente muzicale, iar mai tarziu a devenit fotograf, insa in final a ales drumul antreprenoriatului. Și s-a gandit sa faca afaceri intr-un domeniu mult subfinanțat de la noi – educația. Rareș Manolache e acel spirit convins și ambițios, e tanarul care vrea sa educe tinerii. Prin…

- In dimineața zilei de vineri, 14 septembrie, trei femei romance au batut un barbat tunisian intr-un bar din Civitanova Marche, provincia Macerata. Tunisianul a intrat in baia unde erau conaționalele noastre și a incercat sa o sarute pe una dintre ele. A inceput o cearta intre protagoniștii acestei…

- DE TOAMNA… Ideea de a muta Zilele Husilor din octombrie, in luna septembrie, pentru ca ploaia sa nu ajunga in „orasul dintre vii”, tocmai cand e petrecerea in toi, asa cum s-a tot intamplat in ultimii ani, a functionat… si nu prea! Cele doua zile au fost numai bune de vizitat standurile mesterilor populari…

- PSD stabileste la malul marii strategia pentru aceasta toamna. Ideea amnistiei si gratierii, dar si nemultumirile din partid sunt, de asemenea, subiecte dezbatute de conducerea largita a partidului, la Neptun.