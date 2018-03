Stiri pe aceeasi tema

- Compania imobiliara Pro Imobil, vizata intr-un dosar penal, a suportat mai multe schimbari in perioada in care fondatorul afacerii era anunțat in cautare internaționala. Business-ul a trecut pe o alta companie, de pe „Pro Imobil Grup" SRL pe „Pro Imobil Company", transmite Ziarul de Garda.

- Numarul angajatilor care muncesc in birouri a scazut, de la 96% in 2013, la 89% in 2017, ca urmare a faptului ca tot mai multi oameni muncesc de la distanta, potrivit unui studiu realizat de compania Plantronics. Potrivit cercetarii, utilizarea mobilelor si a comunicatiilor unificate este in crestere:…

- Daca nu ati auzit pana acum termenul ERP, trebuie sa stiti ca el defineste un instrument menit sa usureze munca intr-o institutie. Potrivit definitiei, Sistemul de Planificare a Resurselor Intreprinderii (abreviat ERP in limba engleza) este instrumentul software care faciliteaza integrarea…

- Suspendarea activitatii economice a afacerilor din Romania la inceputul anului 2018 se afla la cel mai mare nivel din ultimii 4 ani, cu o crestere de peste 132,99% in raport cu perioada similara din anul precedent, se arata intr-un comunicat remis luni de REGnet.ro.

- Formatia pregatita de Adrian Kerezsy a cedat sambata, in etapa a XXII-a a Ligii a II-a de fotbal, pe teren propriu, cu 2-3 in fata FC Arges. Oaspetii au condus cu 3-0 dupa golurile reusite de Buhaescu ("40), Raul Costin ("45) si Ionut Serban ("67), gazdele reusind sa reduca din diferenta pe final, prin…

- Companiile Delta Air Lines si United Continental Holdings s-au alaturat companiilor care abandoneaza Federatia Armelor de Foc din SUA (NRA), dupa ce s-a creat o miscare masiva de boicotare impotriva grupului. Furorile starnite in mediul online au continuat in weekend dupa ce liderii NRA au atacat…

- Venezuela a devenit primul stat care emite o criptomoneda, El Petro, sustinuta de rezervele petroliere ale tarii, in incercarea de a depasi criza economica pe care o traverseaza. „Nasterea El Petro inseamna un succes total pentru bunastarea Venezuelei”, a declarat presedintele Nicolas Maduro. Vicepresedintele…

- Alina Sudriu este absolventa a Facultatii de Administrare a Afacerilor in Limba Engleza si a programului de master - Strategic Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice, Bucuresti. Primul job l-a avut in 2006, imediat dupa terminarea facultatii, in cadrul unei companii de produse electronice.…

- Din 600.000 de firme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- Mutarile sunt o parte importanta din viața noastra, sunt momente care ne marcheaza și ne determina sa ne reorganizam viața, pentru ca, in practica, sunt un chin. Ei, bine, nu e obligatoriu sa fie așa. Poți scapa foarte ușor, cu ajutorul unei companii specializate. Fondatorul MovingBox ne explica cum…

- „Acum 10 ani, o mare parte a agentiilor de turism ignora potentialul mediului online. Se trimiteau oferte inca in format de document word, care contineau, negresit, o pereche de ochelari cu soarele pe fundal si un tabel insotit de tarife. Noi am venit de atunci cu ideea de a oferi pretul final al pachetului…

- ♦ Cele mai mari riscuri pentru business sunt provocate de lipsa de stabilitate legislativa si de necapitalizarea partenerilor, spune Oana Barbu, general manager al numarului patru de pe piata locala de distributie IT&C. Compania Asbis, numarul patru pe piata locala de distributie IT&C, cu…

- Samsung Electronics a anuntat rezultatele financiare pentru anul trecut si ultimele trei luni ale anului trecut. Pentru intregul an 2017, compania a raportat o cifra de afaceri de 223,45 miliarde de dolari si un profit operational de 50 de miliarde de dolari. In ultimul trimestru din 2017, Samsung…

- Dupa 10 ani de corporatie, Andrei Dumitrascu, fost Marketing Manager la PepsiCo Romania, a decis sa schimbe macazul si sa preia conducerea celei mai mari comunitati online a artizanilor din Romania. Cum este viata lui departe de corporatie, in lumea online a mestesugarilor autentici?…

- Stadionul a fost propus la competiția organizata pe stadiony.net, și are șanse mari, în luna martie, sa ia titlul de cel mai frumos stadion din 2017. Renumita firma Con-A este societatea care pare sa se fi specializat pe construcții în domeniul sportului, în prezent având…

- vezi prezentarea Sa vii cu ceva nou si inedit pe piata romaneasca din prezent nu este la indemana oricui. Roata nu mai trebuie inventata, dar asta nu inseamna ca nu poti pune pe picioare o afacere aparte, in care sa iti lasi amprenta antreprenoriala. Iti prezentam cinci afaceri promitoare pe care…

- Industria IT e in continua crestere in Romania. Am vorbit la emisiunea “Ziua Zero” cu Sorin Cosmescu, CEO al EXE Software, o companie cu 16 ani de experienta, care face un mix de produse proprii, outsourcing si dezvoltare personalizata. 1 1 0 1 0 0

- Renumita cantareața de muzica populara Ionela Prodan se afla in continuare in spital, acolo unde a fost internata luna trecuta dupa ce s-a simțit rau. Artista este vizitata zilnic de cele doua fiice ale sale, Anamaria prodan și Anca, cea care a venit din America pentru a fi alaturi de mama…

- Unele afaceri pornesc din dorinta de a fi pe cont propriu sau de a avea venituri mai mari. Altele, din simpla pasiune. Este si cazul Roxanei Stirbu, care desi nu este la prima incercare antreprenoriala si a absolvit o facultate tehnica, a pus bazele...

- Criptomonedele au patruns in ultimele cateva luni in „mainstream”, iar odata cu familiarizarea publicului cu acest concept au inceput sa apara si multe organizatii care sa atraga oamenii spre acest domeniu. YouTube si Facebook s-au umplut brusc de reclame la tot felul de afaceri mai mult sau mai putin…

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos si cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Promovarea unei afaceri nu este un lucru simplu de realizat, mai ales pentru un antreprenor la inceput de drum. Cu siguranta invatam din greseli, dar ideal ar fi sa demaram o afacere cu anumite notiuni, iar acest articol are ca scop exact acest lucru: transmiterea anumitor informatii pe care le consideram…

- Oportunitațile de investiții in Republica Moldova au fost prezentate de Președintele Parlamentului, Andrian Candu, la intalnirile cu Thomas Bustrup, director executiv al Confederației industriașilor din Danemarca și cu Finn Mortensen, director executiv al State of Green.

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a avut o intrevedere luni, 22 ianuarie, cu directorul executiv al Confederatiei industriasilor din Danemarca, Thomas Bustrup, si cu directorul executiv al State of Green, Finn Mortensen. Speakerul a prezentat oportunitatile de a investi in Republica Moldova,…

- Incepand cu 2016 lucrez pentru una dintre cele mai mari companii de tehnologie si IT, de origine americana, care isi desfasoara o mare parte din business si in Romania. La baza, rolul meu este unul foarte tehnic, axandu-se pe configurarea, implementarea si troubleshooting-ul solutiilor de imbunatatire…

- Pornind de la scandalul acumulatorilor pentru telefoane iPhone, in care Apple a fost acuzat ca reduce intentionat performantele telefoanelor iPhone, extinderea investigatiilor a scos la iveala probleme si la rivalul Samsung, compania fiind suspectata ca a livrat actualizari software care diminueaza…

- Toate business-urile care opereaza la nivel global au avut un termen limita pentru dispozitiile emise de Natiunile Unite, prin care orice asociere de business care opereaza in Coreea de Nord, trebuie sa iasa de pe piata respectiva, potrivit Wall Street Journal. Cu toate acestea, zeci de…

- Renumita in trecut pentru apele minerale cu proprietati terpeutice, statiunea Singeorz-Bai a ajuns aproape o ruina, cu hoteluri inchise, frecventate doar vara de pensionarii cu venituri mici. Localnicii nu au apa ori canalizare, iar strazile sunt neasfaltate.

- Facebook exploateaza vulnerabilitatea psihicului, spun foști manageri ai companiei. Efectele asupra psihicului uman au fost preconizate de la bun inceput. Chamath Palihapitiya, fost șef al diviziei care se ocupa de creșterea numarului de useri, a declarat intr-un interviu acordat celor de la Stanford's…

- Victor Bostan a intrat in afaceri, in Republica Moldova, in anul 1992. La inceput au fost afaceri de mica anvergura, business-ul cu vin l-a inceput in anul 1995, iar principala piața de desfacere era reprezentata de Rusia și Comunitatea Statelor Independente. Doua embargouri din partea Rusiei, in care…

- Asa cum la nivel personal avem cu totii tot felul de obiective la inceput de an, meritam in egala masura, ca cetateni, antreprenori, proprietari de capital, sa gandim macro in prioritati globale care influenteaza, de fapt, viata noastra de zi cu zi, avutia, credibilitatea si libertatea economica.…

- Economia locala este dependenta de Bucuresti si de cele mai dezvoltate zece judete, printre care se numara si Argesul, pe cand zonele mai putin dezvoltate precum Mehedinti, Caras-Severin sau Teleorman sunt „desert” pentru business. ...

- Renumita cantareata franceza France Gall a murit duminica dimineata la Paris de cancer, la varsta de 70 de ani, a anuntat intr-un comunicat transmis AFP responsabila de comunicare a cantaretei, Genevieve Salama.

- GCHQ, agentia britanica specializata in spionaj cibernetic, nu reusese sa gaseasca suficienti noi angajati, deoarece acestia prefera sa lucreze pentru companii precum Facebook sau Google, care le ofera salarii de patru-cinci ori mai mari. Organizatia cauta experti in amenintari informatice, intr-o perioada…

- O analiza realizata de Consiliul Global al Politicilor de Business din cadrul A.T. Kearney arata ca cele zece directii in care omenirea va face cele mai mari progrese in anul 2018 in tehnologie, sanatate, politici globale si mediu de business. Una dintre cele mai mari sperante a oamenilor sunt descoperirile…

- EXE Software, companie specializata in dezvoltare de soluții software, menite sa sprijine creșterea afacerilor, a desfașurat in colaborare cu organizația pentru studenți AIESEC proiectul „Become”, pentru a veni mai aproape de nevoile tinerilor, in consilierea lor profesionala in acest domeniu. Astfel,…

- Dupa apariția materialului despre afacerile de la Bancpost, in care erau implicați Florin Cițu, Lucian Isar, Mihai Bogza și alții, am primit la redacție un set de documente legate de prestațiile și afacerile lui Lucian Isar. Noi il știam pe Isar ca pe un vajnic adversar al guvernatorului BNR. Nici prin…

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru mediul de afaceri, apreciaza Alin Burcea, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT). 'Ultima propunere legislativa, referitoare…

- Platforma undelucram.ro realizeaza la finele fiecarui an un top cu cei mai buni angajatori. Mii de angajatori și-au evaluat și in 2017 companiile pentru care lucreaza, oferindu-le note de la 1 la 5 pe mai multe criterii. Pe langa aceste note, in vederea realizarii topului celor mai buni angajatori in…

- Romania se numara printre tarile care exporta personal inalt calificat, care lucreaza mai ales in cercetare, medicina, si tehnologia informatiei. Din pacate, desi tara are nevoie de specialistii in formarea carora a investit, nu ii poate retine. Libera circulatie si posibilitatea obtinerii…

- „Dezvoltam o noua linie de business, un centru de distributie si livrari de mancare la domiciliu.“ Antreprenorul Dragos Petrescu, unul din cei mai puternici oameni din industria restaurantelor, care controleaza grupul City Grill, va investi anul viitor in deschiderea unui centru…

- Facebook a anuntat ca isi schimba structura de taxe astfel incat sa poata plati taxe in tara unde realizeaza vanzarile, in loc sa le redirectioneze prin intermediul subsidiarei din Irlanda, potrivit Bloomberg. Compania a anuntat ca va muta structura locala de vanzari in tarile unde are un birou care…

- Apple a cumparat in ultimii cativa ani mai multe companii mici, ale caror tehnologii au fost rapid implementate in noile lor produse. Noua achizitie, compania Shazam, care are o aplicatie populara in toata lumea si pe toate platformele, va fi probabil folosita pentru a oferi pe iOS si macOS functionalitate…

- Valoarea bitcoin a crescut de 15 ori in acest an. In ultimele doua luni pur si simplu a luat-o razna. Impusul mare a fost primit in urma deciziei operatorului de piete CME, cel care deține și bursa din Chicago, de a accepta la tranzactionare produse financiare derivate cu suport in bitcoin.

- Femeile care lucreaza in spatii office deja s-au obisnuit cu tinutele formale pe care se presupune ca trebuie sa le adopte. Indiferent daca acestea sunt strict office sau au si caracteristici ale stilului elegant, este important sa nu se priveze de confortul pe care ar trebui sa il asigure.…

- Moartea iși actualizeaza lista zilnic. Face prezenta, noteaza absentii și actioneaza. Se duc artiști, pier copii, se sting tineri, adulti…Daca societatea functioneaza in baza unor legi scrise, aprobate de oameni, moartea insași este o lege, o certitudine. De cand ne naștem știm ca vom muri candva, fara…

- Comoditizarea- concept pentru care dictionarele, inclusiv cele economice si de business , au fost zgarcite, defineste, intr-o acceptiune larga, o stare de fapt in care are loc transformarea lucrurilor in produse nediferentiate de alte marci. In unele lucrari apare conceptul…