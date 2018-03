Stiri pe aceeasi tema

- In contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri, Universitatea de Vest din Timișoara inițiaza o noua serie de conferințe, susținute de personalitați care au facut sau fac parte din Guvernul Romaniei. Primul invitat este Cristian Diaconescu.

- Nintendo a anunțat ca franciza The Banner Saga va sosi pe Switch anul acesta. Vestea a sosit via Nintendo Spring Showcase unde Stoic Games a confirmat ca primele doua parți ale jocului de aventura, vor sosi pe Switch, iar cea de-a treia parte va fi lansata in aceasta vara odata cu versiunea…

- Seria intalnirilor din cadrul Programului „Eu, Tu, Noi și Cancerul”, adresate persoanelor din Focșani diagnosticate cu cancer si familiilor acestora, va continua vineri, 16 martie 2018, intre orele 15.30-18.30, la Sediul central al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea,…

- Un scandal de proportii a izbucnit intr-o comuna din Romania intre liderii comunitatii locale. Protagonistii sunt primarul si preotul din localitate. Primul il acuza pe parinte ca este ”cersetor si pomanagiu”, iar cel de-al doilea sustine ca primarului ”nu-i place de fata lui”.

- Seria proiectelor dedicate Centenarului Marii Uniri, continua la Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta Plastica Lugoj cu expozitia „Banațenii in marele razboi – Frontul de acasa”, al carei vernisaj va avea loc sambata, 17 martie 2018, de la ora17. „Manifestarea este inedita…

- Luni, 12 martie 2018, a fost lansat noul cadru instituțional al inițiativei Parteneriatul Estic (PAE), la Bruxelles, in prezența oficialilor de rang inalt din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina și Statele Membre ale UE.

- “Nu ne-am prezentat deloc bine si nu am fost focusati pe acest joc. Am revenit in sfertul trei, dar nu am reusit sa jucam ceea ce ne-am dorit in sfertul decisiv”, a afirmat Cristian Achim. Antrenorul a acuzat indisponibilitatile din lot. “Ne-au lipsit, pe langa…

- Ministrul Culturii vrea sa aduca in Romania marile studiouri de producție de la Hollywood. O prima intalnire a avut loc intre George Ivașcu și reprezentantii Universal Studios. Ministrul Culturii a avut o intrevedere cu reprezentanți ai Universal Studios pentru a-i convinge pe americani sa faca filme…

- Familia lui Maureen Allen sustine ca femeia a murit pe 25 iunie 2017, deoarece a suferit rani grave pe 26 martie, in acelasi an, dupa ce a cazut din scaunul rulant, din cauza unui obstacol care i-a blocat accesul la o rampa pentru persoane cu dizabilitati aflata la centrul Pasadena Civic Auditorium.Maureen…

- Metalurgistul Cugir este singura dintre conjudețene care in runda ce deschide sezonul de primavara, etapa a 17-a in Seria a 5-a din Liga a 3-a, evolueaza sambata, 10 martie. “Roș-albaștrii” intalnesc in deplasare pe CS Iernut, unica echipa din serie ce nu a izbutit sa caștige pe teren propriu in prima…

- Primul anunt al procuraturii italiene a fost ca Astori a murit in urma unui "stop cardio-circulator, din cauze naturale", insa presa din Italia ofera astazi noi informatii, inainte de primirea rezultatelor autopsiei.Conform RAI Sport, decesul ar fi fost cauzat de o problema cerebrala, mai…

- PAUL WALKER. Paramount Networks au anuntat ca va lansa in 2018 un documentar despre Paul Walker, care va cuprinde mai multe interviuri cu diverse persoane din viata actorului. Actorul, unul dintre cei mai indragiti din seria Fast and Furious, a murit in 2013, dupa un accident de masina. Acesta a…

- Atmosfera de mare meci a fost reinviata sambata, pe stadionul "Portulldquo; din Constanta, de SSC Farul si Academia Rapid, ambianta amintind de vremurile in care defunctele FC Farul si Rapid Bucuresti jucau si faceau spectacol, atat pe teren, cat si in tribune. Acum a fost vorba de un amical intre echipele…

- Fundașul Gabriel Tamaș, 34 de ani, se simte excelent la Hapoel Haifa, locul 4 din Israel, și va continua la formația antrenata de Nir Klinger. Tamaș a ajuns la un acord cu patronul echipei, Ioav Katz, și va semna maine prelungirea contractului, urmand sa joace la Hapoel Haifa inca doi ani. Potrivit…

- Trupa lui Bogoi s-a impus din nou, la limita, de aceasta data in fața formației de Liga a III-a, CSM Resita, in ultimul joc amical dinaintea debutului oficial in 2018. 5 victorii și o remiza este bilanțul inregistrat de Pandurii in amicalele perioadei de pregatire de iarna, incluzand…

- Federatia Romana de Ciclism a primit in 2018 unul dintre cele mai mari bugete din ultimii ani de la Ministerul Tineretului si Sportului, suma de 2.615.000 de lei, anunta pe site-ul sau oficial forul national, care va organiza in acest an si Turul Romaniei, in anul Centenarului Marii…

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a incetinit la 6,9% (serie bruta) de la 8,8% in T3, potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- MODIFICARI… Noul Contract-cadru din domeniul sanitar, care va intra in vigoare in luna aprilie, contine o serie de prevederi menite sa creasca accesul persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, sa reduca birocratia, sa faca mai transparenta activitatea furnizorilor de servicii medicale…

- Prima editie a seriei de conferinte "Despre lumea in care traim", un festival de prelegeri si dialoguri culturale si stiintifice pe teme de actualitate, sustinute de specialisti importanti si oameni de cultura de prestigiu, va avea loc la Ateneul Roman in perioada 24 - 28 februarie, anunta Fundatia…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun a reusit sa invinga pe Stiinta Bacau, scor 27-25 (13-13), sambata, in deplasare, intr-o partida din etapa a XIX-a a Diviziei A, Seria A. Cele mai bune marcatoare ale formatiei pregatite de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie au fost Andreea Ciucanu (7), Anca Birton…

- Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa, ca obiectivele principale ale mandatului sau sunt legate, in acest moment, de realizarea spitalelor regionale si rezolvarea problemei...

- Seria asta de poze o sa-ți raspunda intrebarilor pe care ți le puneai și iți vor arata lumea intr-un mod diferit. Așa arata interiorul de chitara. O racheta fotografiata de pe Stația Spațiala Internaționala in momentul in care parasește atmosfera Pamantului. Așa se paveaza drumurile in Olanda. Un teatru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, se intalneste luni cu liderul grupului deputatilor minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, si cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru a discuta despre votul...

- Lazio a fost invinsa de AC Milan, scor 1-2, in derby-ul etapei cu numarul 22 din Seria A. Cu mai puțin de 3 saptamani pana la turul din Europa League contra celor de la FCSB, Lazio a facut un pas greșit in competiția interna. Fara starul Immobile, accidentat la coapsa, romanii s-au vazut conduși inca…

- Guvernul Dancila, CEx PSD, prioritati legislative ale noului Guvern 13.20 PROBLEME LA ZI. Guvernul Dancila, CEx PSD, prioritati legislative ale noului Guvern. Invitati: Vladimir Ionas – politolog, sociolog si Constantin Rudnitchi – jurnalist si analist macroeconomie în studio…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6665 lei/euro, in scadere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la 4,6679 lei, un nou nivel record. Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta…

- BMW incepe campania de promovare a noii generatii BMW Seria 8, model care va debuta foarte curand in acest an. Bavarezii au facut o incursiune prin a ne arata de ce poate fi capabil chiar si un coupe standard, iar pentru aceasta ne duce pentru cateva clipe pe circuitul din orasul italian Aprilia.

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va juca in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, alaturi de selectionatele Serbiei, Muntenegrului si Lituaniei, s-a stabilit, miercuri, la tragerea la sorti de la Lausanne. La tragerea la sorti, Romania a fost cap de serie. Componenta celor patru…

- Codul rutier 2018 aduce o serie de modificari, alaturi de prevederi mai aspre care duc la amenzi despre care stiti deja ca sunt foarte mari. Aici puteti afala ce anume trebuie sa evitati ca sa umblati cat mai putin la portofel. Una dintre modificari priveste faptul ca inmatricularea va putea fi suspendata.…

- Seria intreruperilor serviciului de alimentare cu apa continua atat in Timisoara, cat si in alte localitati din judetul Timis. Astazi, pret de cateva ore, la robinetele a mii de oameni nu va curge apa rece, din pricina unor avarii care trebuie remediate. Strazile Tapia, Titan, A. Saligny, Retezat, Craiova,…

- BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a dezvaluit mai multe detalii despre BLACK CLOVER QUARTER KNIGHTS, care urmeaza sa fie lansat în 2018 pentru PlayStation®4 și PC în format digital prin intermediul STEAM®. În acest joc de…

- Lansat in 2005, serialul din lumea medicala care se desfasoara intr-un spital imaginar din Seattle a depasit recent 300 de episoade si isi mentine cotele de audienta. Ellen Pompeo a explicat revistei „The Hollywood Reporter” ca noul sau angajament prevede un onorariu de 575.000 de dolari per episod…

- Dilema unui soldat american, nevoit sa-si lase acasa sotia si copiii pentru a lupta impotriva talibanilor in Afganistan, este subiectul filmului ''12 Strong'', in care joaca actorul australian Chris Hemsworth pentru prima data alaturi de sotia sa, top-modelul spaniol Elsa Pataky. "Cred ca pana nu ai…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura.

- Schimbarea premierilor de catre PSD este aspru criticata de consilierul local PNL Lucian Riviș-Tipei. „Guvernarea PSD se dovedește a fi nu doar deplorabila pentru romani, ci și un pericol real pentru relațiile politico-diplomatice ale Romaniei cu restul statelor. Nicicand in istoria Romaniei nu s-a…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern.

- Florian Munteanu va juca rolul fiului lui Ivan Drago, boxerul sovietic nemilos din „Rocky IV”, care a fost realizat in anii ’80 intr-un moment de tensiune in relatiile ruso-americane din timpul Razboiului Rece. Dolph Lundgren a jucat rolul lui Drago in filmul din 1985 si va relua rolul in „Creed…

- Actorul si regizorul american George Clooney va produce, va regiza si va juca intr-un nou serial TV, "Catch-22", adaptat dupa romanul omonim scris de Joseph Heller, revenind astfel in televiziune la aproape 20 de ani dupa ce a parasit distributia serialului "Spitalul de Urgenta" ("ER"), informeaza…

- Cel putin 20.000 de persoane au manifestat sambata la Viena impotriva coalitiei dintre dreapta si extrema dreapta la putere de aproape o luna in Austria, criticand-o pentru pozitiile privind imigratia si programul sau social, relateaza Europe 1.

- Comparativ cu trimestrul II din 2017, PIB a fost, in termeni reali, mai mare cu 2,6%, in trimestrul III 2017. "Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a revizuirii estimarilor pentru trimestrul III 2017, nefiind insa, inregistrate diferente…

- Dupa ce in week-end salvatorii montani au avut din plin de lucru, seria solicitarilor a continuat și in zilele lucratoare! Au avut loc numeroase accidente pe partiile din Poiana si in timpul acestei saptamani. Salvamontistii din Poiana Brasov au fost cei mai solicitati in aceasta saptamana,…

- Inainte de prezentarea oficiala, au aparut informatii despre capacitatea de stocare a noilor telefoane. Zvonurile au fost lansate de un site din China si ofera detalii despre memoria RAM si spatiul de stocare pe care il vor avea noile modele de smartphone. Astfel, potrivit GSM Arena, Galaxy S9 va fi…

- Seria accidentelor pe partiile de schi continua. Dupa ce vineri, Serviciul Salvamont a trebuit sa intervina in 13 cazuri, sambata au existat alte 13 situatii, dintre care una foarte grava, pe partia Lupului, si una grava, pe partia de sanius. Mai mult, salvamontistii s-au confruntat cu o situatie deosebita:…

- BMW Seria 7 va primi un facelift in 2019, potrivit unor surse din cadrul companiei citate de BMW Blog. Nemții mai pregatesc și lansarea unui nou model hibrid 745e, care va dezvolta circa 395 de cai putere.

- Anul 2017 a fost unul de succes pentru Hollywood, cu productii cinematografice care au reusit sa adune sume uriase la box-office. Trei filme au depasit deja un miliard de dolari, iar al patrulea o va face curand. In acest an au fost lansate 719 filme, potrivit Box Office Mojo. Mai multe au…

- Consiliul de Ministri reunit dupa semnarea decretul de dizolvare a parlamentului de catre presedintele tarii, Sergio Mattarella, a aprobat data de 4 martie, dorita de liderii principalelor partide politice italiene. Modalitatea de desfasurare a scrutinului si intentiile de vot in sondaje manifestate…