Tesla spune că a început producția de acoperiș solar Acoperișul solar, care genereaza energie electrica fara a fi nevoie de panouri tradiționale pe acoperiș, reprezinta piatra de temelie a strategiei constructorului de vehicule electrice de a vinde un stil de viața fara combustibili fosili sub marca de lux Tesla. Tesla a prezentat produsul in octombrie 2016, relateaza Reuters. La acea data, Tesla a spus ca produsul ar putea fi lansat imediat in vara anului 2017. In noiembrie, fondatorul Tesla, Elon Musk, a declarat ca produsul a trecut printr-un proces de testare de șase luni, spunand ca "dureaza doar puțin timp pentru a obține aceste rulouri monstruoase."… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Productia primelor modele de preserie ale noului Sports Activity Vehicle BMW X7 a inceput la uzina BMW Group din Spartanburg (SUA). A inceput astfel numaratoarea inversa pentru ultimele 12 luni care conduc spre prezentarea automobilului de serie la sfarsitul anului 2018. Inainte de aceasta, automobilul…

- Dupa cereri ale unor utilizatori ai retelei de a-i interzice accesul lui Trump, Twitter a comunicat pe un blog ca "blocarea unui lider mondial pe Twitter sau stergerea mesajelor sale controversate ar ascunde informatii importante pe care oamenii trebuie sa le poata vedea si dezbate". Personalitatile…

- Compania rusa Kaspersky Lab a dat luni in judecata administratia Trump, la un tribunal federal din Statele Unite, pentru ca guvernul american a privat-o de un drept prin interzicerea utilizarii softului sau anti-virus in agentiile guvernamentale, transmite Reuters, citata de news.ro.

- Producatorul de vehicule electrice condus de Elon Musk a anuntat, la inceputul anului, ca a livrat doar 1550 de vehicule in ultimele trei luni ale anului trecut, adica doar jumatate din ce promisese initial, potrivit Bloomberg. Este un nou esesc, dupa ce in perioada iulie-septembrie au fost livrate…

- In ultimele zile ale anului trecut, celebra companie Stofity a fost data in judecata de Wixen Music Publishing din cauza folosirii fara drept a mii de cantece, printre care cele ale trupei The Doors, Tom Petty si Neil Young. Reprezentantii Wixen Music sustin ca prin incalcarea legislatiei…

- Compania americana de automobile și de stocare a energiei Tesla va construi o camioneta 100% electrica la scurt timp dupa inceperea producției Modelului Y, un SUV care va intra in producție la mijlocul anului 2019, conform declarației data marți de Directorul General Tesla, Elon Musk.

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000 de clienti, oferind…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) a anuntat, joi, ca a cumparat pachetul majoritar de actiuni la compania Landqart AG, un producator de substrat de polimeri utilizat in bancnote si pasapoarte, pentru a se asigura ca introducerea noii serii de bancnote se va derula fara probleme, informeaza Reuters. În…

- Ghita fusese numit la conducerea companiei pentru o perioada provizorie de patru luni incepand cu data de 2 septembrie. De asemenea, in cadrul sedintei de joi, Consiliul de Administratie l-a numit pe Adrian Dumitriu in postul de director financiar al SNN tot pentru o perioada provizorie de…

- Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh-slovac Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse…

- Autoritatile aeronautice din Europa au indemnat companiile aeriene sa le aminteasca pasagerilor, in perioada sarbatorilor, cum sa transporte aparatele care au baterii litiu-ion, pentru a evita izbucnirea unor incendii la bordul avioanelor, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Facebook va memora fețele oamenilor Facebook a anunțat, marți, ca va incepe sa foloseasca o tehnologie de recunoaștere faciala pentru a-i anunța pe utilizatori atunci cand fotografii ale acestora sunt incarcate de alte persoane pe rețeaua sociala, daca utilizatorii vor fi de acord sa permita companiei…

- Informația este publicata de Reuters, care citeaza surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In august, Air Berlin si-a declarat insolventa, dupa ce principalul sau actionar, compania Etihad Airways din Abu Dhabi, a incetat sa ii mai acorde sprijin financiar. Acest anunt a obligat Guvernul…

- Noua generație Nissan Leaf a intrat oficial in producție la fabrica din Sunderland (Marea Britanie), iar primii clienți vor putea intra in posesia mașinilor lor in luna februarie a anului viitor.

- Retailerul global de îmbracaminte, Hennes & Mauritz (H&M) va închide mai multe magazine dupa ce a înregistrat cea mai mare scadere trimestriala din ultimii 10 ani, potrivit The Telegraph. Grupul, care detine firma H&M, cu baza în Stockholm, precum si alte…

- Grupul, care detine firma H&M, cu baza in Stockholm, spune ca vanzarile au scazut cu 4 procente, ajungand la 6,74 miliarde de euro in ultimul trimestru, in comparatie cu aceiasi perioada a anului trecut. Analistii de la Reuters prevedeau o crestere cu 2%. Actiunile H&M au scazut cu 15% dupa…

- Satoshi Nakamoto, inventatorul Bitcoin, are o avere estimata la 17 miliarde pe baza valorii de astazi a monedei digitale. Astfel, acesta ar fi al 52-lea miliardar al planetei și, daca prețul Bitcoin crește in același ritm, atunci ar putea ajunge chiar și primul trilionar al planetei, potrivit Mashable…

- China introduce inteligența artificiala in metroul din Shanghai, urmand sa fie disponibile servicii de recunoaștere faciala , interacțiune vocala, plați online și monitorizare a securitații, scrie publicația taiwaneza DigiTimes . Furnizorul tuturor acestor servicii este gigantul de tehnologie Alibaba,…

- Constructorul auto francez Renault a inaugurat joi la Dieppe linia de productie unde va fi asamblat noul automobil sport Alpine A110, eveniment care marcheaza in mod oficial relansarea celebrei marci sportive a carei productie a fost oprita in urma cu peste 20 de ani, informeaza Reuters. Inaugurarea…

- Compania care opereaza terminalul de gaze naturale de la Baumgarten, estul Austriei, s-a concentrat miercuri pe identificarea cauzelor care au provocat explozia de marti, dupa ce livrarile de gaze catre tarile vecine au revenit la normal, informeaza Reuters.

- Banca Transilvania, banca oamenilor întreprinzatori, susține 250 de mii de clienți companii. O treime din firmele înființate în 2017 colaboreaza cu BT. Cu Banca Transilvania lucreaza clienți corporativi mari si medii, IMM-uri si micro-întreprinderi.…

- Egiptul si Rusia au semnat, luni, contractul final care permite debutul lucrarilor de constructie la prima centrala nucleara din Egipt, informeaza AFP si Reuters. Contractul, semnat luni la Cairo in prezenta presedintilor Vladimir Putin si Fattah al-Sisi, vine sa consfinteasca un acord interguvernamental…

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- Sezonul rece a venit, iar unii producatorii de gadgeturi au produse speciale pentru aceasta perioada, fie ca este vorba de sosete incalzite, dispozitive pentru incalzit mainile sau haine dedicate celor care au multe dispozitive electronice. Va prezentam, mai jos, o lista cu gadgeturi mai putin obisnuite,…

- Succesul vine dupa mai multe esecuri pentru CEO-ul SpaceX si Tesla, care isi doreste sa schimbe modul in care oamenii calatoresc si trimite oameni pe Marte. Inca din copilarie, cartile au jucat un rol important in alimentarea ambitiilor lui Elon Musk. Se spune ca a citit intreaga Enciclopedie Britanica…

- Compania care deține YouTube, a anunțat luni ca anul viitor intenționeaza sa creasca numarul angajaților care analizeaza și elimina materialele violente sau extremiste de pe platforma video, relateaza Reuters.

- Coca-Cola si-a anuntat intentia de a achizitiona compania de bauturi MB Impex din Banja Luka, iar autoritatile bosniane incearca sa determine impactul pe care tranzactia l-ar putea avea asupra pietei locale a batuturilor alcoolice, potrivit Balkan Insight. In acest scop, acestea au invitat…

- Compania aeriana low-cost easyJet va obtine aprobarea Comisiei Europene pentru a prelua o parte din activele Air Berlin, au declarat luni pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar.

- Interzicerea software-ului de securitate strain in SUA și Rusia a reaprins discuțiile despre activitațile FSB / KGB și NSA și despre backdoor-urile din software-urile de securitate. Expertul in securitate IT din Germania iși demonstreaza independența in cea mai recenta campanie. Increderea intre furnizori…

- Mai multi analisti au spus ca iPhone X va determina un val masiv de utilizatori de smartphone-uri mai vechi marca Apple sa le schimbe cu cel mai performant model din portofoliul companiei. Acest lucru nu se intampla, potrivit bancii elvetiene UBS. Un astfel de fenomen s-a intamplat dupa lansarea iPhone…

- Compania finlandeza Fazer a lansat pe piata o paine preparata din faina, seminte si insecte macinate, scrie The Telegraph. Produsul a fost lansat sub marca Sirkkaleipa (paine din greieri). Primele franzele de mici dimensiuni, fiacare cu praf obtinut din 70 de greieri, au aparut deja pe rafturile magazinelor.

- Este vorba despre productia unui dispozitiv care odata integrat in reteaua de comunicatii dintr-o gospodarie ofera protectie impotriva aplicatiilor periculoase ce vizeaza dispozitivele conectate la internet, a declarat Florin Talpes, CEO al producatorului de solutii de securitate IT in cadrul unei…

- Capitalizarea bursiera a grupului chinez Tencent Holdings a depasit-o pe cea a Facebook, iar averea directorului sau general, Ma Huateng, este acum mai mare decat cea a fondatorilor Google, Larry Page si Sergey Brin, conform datelor Forbes, transmit BBC, Xinhua si Reuters. Tencent Holdings,…

- "Automobilele care funcționeaza pe baza baterie cu o autonomie extinsa sunt foarte scumpe și este nevoie de mult timp pentru a le incarca. Astfel de automobile nu se potrivesc cu programul nostru", a spus Takeshi Uchiyamada intr-un interviu acordat revistei germane Der Spiegel. In luna septembrie…

- Au fost impreuna timp de mai bine de un an, dar mult timp și-au ținut relația ferita de ochii curioșilor. In luna aprilie, cei doi confirmau in mod indirect povestea de dragoste printr-o fotografie de cuplu distribuita pe rețelele de socializare, dar cateva luni mai tarziu Elon și Amber se desparțeau.…

- Elon Musk spune ca aceasta noua versiune este cea mai rapida mașina de producție. Noul model Roadster accelereaza de la 0 la 100 de km/h in doar 1,9 secunde și are o viteza de top de 400 de km/h. Autonomia este și ea spectaculoasa, bateria de 200 kWh fiind suficienta pentru 1.000 de…

- Companiile din domeniul internetului Google și Facebook au aderat joi la proiectul ''Trust Project'', un consorțiu internațional de organizații media creat in scopul identificarii surselor ''fiabile'' de informare și pentru a lupta impotriva dezinformarii de pe internet

- Masinile electrice le vor inlocui, treptat, pe cele care functioneaza pe baza de combustibili fosili, iar cei mai mari producatori din lume trebuie sa se alinieze acestui trend pentru a-si asigura competitivitatea pe o piata auto care este din ce in ce mai dinamica, odata cu dezvoltarea tehnologiei.

- Compania BBC a generat un val de critici in Afganistan, dupa ce a schimbat numele uneia dintre paginile sale de Facebook in BBC Dari – denumirea oficiala a versiunii afgane a limbii persana sau farsi, dar respinsa de multi vorbitori ai acesteia, informeaza Reuters.Multi vorbitori de limba…

- Constructorul american a anunțat pierderi uriașe atât pentru trimestrul al treilea (671 de milioane de dolari), cât și pentru primele 9 luni din 2017 (1,4 miliarde de dolari). Compania americana reușea anul trecut, în aceeași perioada, un profit de 22 de milioane de dolari.…

- Toyota Motor vrea sa comercializeze de la jumatatea anului 2020 un nou model de baterie care sa "schimbe jocul" pe piata automobilelor electrice de serie, avand potentialul sa reduca costul de fabricatie al acestor vehicule, relateaza Reuters. Tehnologia bateriei, care este in totalitate in…

- Companiile aeriene au nevoie pana cel tarziu in octombrie 2018 de o perspectiva clara a modului in care iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va afecta aviatia, a afirmat miercuri Alexandre de Juniac, seful Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite Reuters.

- Un trib de indieni americani a dat in judecata Amazon și Microsoft acuzand cei doi giganți ca incalca o serie de brevete de invenție pe care le deține in domeniul supercomputerelor, scrie Reuters . Este vorba de tribul Mohawk din Saint Regis, iar procesul a fost deschis in statul american Virginia.…

- Compania britanica DS Smith, producator de carton ondulat, hartie reciclata si ambalaje de plastic, a anuntat, miercuri, ca va achizitiona producatorii de ambalaje si hartie EcoPack si EcoPaper, pentru 245 de milioane de dolari, potrivit Reuters. DS Smith sustine ca EcoPack si EcoPaper si o masina de…

- China se ofera sa cumpere cinci procente din compania Saudi Aramco, o tranzactie care ar oferi flexibilitate Arabiei Saudite sa considere o varietate de optiuni pentru listarea la bursa a celui mai mare furnizor de petrol din lume, potrivit unor surse citate de Reuters. Compania petroliera…

- Zeci de mii de proprietari ai masinilor Tesla au raportat ca au dat 3.000 de euro pentru tehnologii care nu exista inca. Una dintre ele ar fi tehnologia de autopilotare a masinii. Compania lui Elon Musk promite ca, intr-o zi, masinile sale vor putea conduce singure.

- Concedierile nu reprezinta ceva iesit din comun, chiar daca au loc intr-o perioada in care Tesla incearca sa-si creasca productia de serie a automobilului Model 3 sedan, afirma reprezentantii gigantului american, care a fost criticat pentru ritmul lent de productie, avand in vedere ca mii de potentiali…

- Actuala generatie Volkswagen Scirocco oficial „a murit". Compania germana a oprit productia acestui hatchback. Modelul nu mai poate fi comandat, iar in prezent se pot cumpara doar masini din stocul disponibil, se arata intr-un mesaj publicat pe vw.de

- Acordul, care ar urma sa fie semnat la ora locala 12:00 (10:00 GMT) in fata notarului, prevede ca Lufthansa va prelua 81 de avioane si 3.000 de angajati, din cele 144 de aparate si 8.500 de salariati ai Air Berlin, a precizat Carsten Spohr. "Astazi vom asista la un moment de cotitura in…