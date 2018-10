Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a inceput angajarile la noua sa fabrica din Shanghai, conform unui anunt postat pe site-ul producatorului american de automobile electrice, la doar o luna dupa ce a incheiat un acord cu autoritatile locale pentru proiectul in care va investi cateva miliarde de dolari, informeaza Reuters. În…

- Investiția anunțata vine in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Producatorul american de automobile electrice ia in considerare…

- Producatorul american de vehicule electrice a avut discutii preliminare cu autoritatile din doua landuri germane care vor sa gazduiasca o fabrica numita 'Gigafactory' - unde vor fi produse masini si baterii. Reprezentantii Tesla nu au fost disponibili pentru comentarii. In iunie, directorul general…

- Tesla este in negocieri cu autoritatile din Germania si Olanda pentru a construi prima sa fabrica importanta din Europa, a anuntat luni publicatia Wall Street Journal (WSJ), citand oficiali implicati in discutii. Producatorul american de vehicule electrice a avut discutii preliminare cu autoritatile…

