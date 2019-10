Tesla raportează livrări sub așteptări. Gigantul american se prăbușește pe bursă Tesla raporteaza livrari sub așteptari. Gigantul american se prabușește pe bursa Actiunile Tesla au scazut cu 6% la Bursa de la New York, dupa ce producatorul american de vehicule electrice a raportat ca livrarile au urcat cu mai putin de 2% in trimestrul trei din 2019, sub estimarile analistilor Reuters. Livrările totale s-au situat la nivelul record de 97.000 de vehicule în perioada iulie-septembrie 2019, în timp ce analiştii se aşteptau la 97.477 unităţi, conform datelor Refinitiv. Din totalul vehiculelor livrate de Tesla, 79.600 de automobile au fost Model… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

