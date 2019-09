Tesla Model 3 obtine cel mai bun punctaj la testele de siguranta ale americanilor - VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a anunțat recent ca iși propune sa doboare recordul stabilit de Porsche Taycan pe circuitul de la Nurburgring pentru cel mai rapid sedan electric, iar de atunci constructorul american a fost implicat intr-o serie de controverse pe marginea acestui subiect. Mai intai, CEO-ul Elon Musk a anunțat…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a anula negocierile de pace cu conducerea talibana va duce la si mai multe pierderi de vieti si bunuri ale americanilor, au avertizat duminica talibanii, informeaza dpa potrivit Agerpres "Americanii vor suferi mai mult decat oricine de pe urma anularii…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a anula negocierile de pace cu conducerea talibana va duce la si mai multe pierderi de vieti si bunuri ale americanilor, au avertizat duminica talibanii, informeaza dpa. "Americanii vor suferi mai mult decat oricine de pe urma anularii negocierilor",…

- Michelin a organizat, sambata – 7 septembrie, in centrul municipiului Zalau cea de a VIII-a ediție a evenimentului ”Zilele Siguranței Rutiere”, obiectivul fiind promovarea regulilor de siguranța rutiera și responsabilitatea in trafic in randul salajenilor de toate varstele. Astfel, participanții au…

- Este vorba de modelul Mitsubishi Eclipse Cross care se vinde de ceva vreme si in SUA si care acum a trecut de toate testele Institului IIHS din SUA. Americanii au testat gama Mitsubishi Eclipse Cross si au oferit masinii titlul de top pentru ca acest model…

- Purtatorul de cuvant al armatei Iranului a declarat ca toate dronele s-au intors in siguranta la baza, a informat agentia semi-oficiala Tasnim, dupa ce presedintele american Donald Trump a afirmat ca o nava a Marinei Statelor Unite a „distrus” una dintre drone, conform Reuters.

- Euro NCAP a publicat astazi rezultatele unei noi sesiuni de teste cu rating-urile de siguranța pentru șase mașini noi. Patru dintre acestea au luat cinci stele din cinci posibile: Tesla Model 3, Skoda Scala si cele doua Mercedes-uri.Noile KIA Ceed si DS 3 Crossback au fost evaluate cu cate patru stele,…

- Noua masina de clasa mica ofera conform celor de la NCAP un nivel de siguranta best in class pentru simplu fapt ca masina nu are un motor conventional. In toate testele de siguranta rutiera gama Tesla a castigat cele mai mari note, caroseria masinilor americane fiind…