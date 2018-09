Tesla Model 3 este una dintre cele mai sigure masini din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Florentin SCALETCHI Nu am avut timp nici sa respiram, nici sa vedem si nici sa simtim prosperitatea de zi cu zi, in urma reformelor si a promisiunilor facute de ultimii castigatori ai scrutinului electoral de la finele anului 2017, si anume PSD-ul, incuscrit cu piticul ALDE pentru o majoritate…

- Parlamentul European a votat, miercuri, la Strasbourg, in favoarea unei foarte sensibile reforme a drepturilor de autor (Directiva Drepturilor de Autor), care prevede printre altele, ca gigantii internetului sa plateasca mai mult pentru continuturile...

- Ministerul Muncii a anunțat, vineri, ca a lansat procedura de modificare a ordonanței de urgența 111/2010 astfel incat femeile care obțin venituri din drepturi de autor sa primeasca indemnizație pentru...

- Vineri, 31 august 2018, la Sala Festiva de la colegiul Tehnic Iuliu Maniu a avut loc un simpozion dedicat Dictatului de la Viena si consecintelor acestuia pentru romani. Asociatia fostilor expulzati si refugiati din 1940, filiala Carei, a avut ca invitati persoane deosebit de bine documentate in domeniu…

- Președintele cubanez, Miguel Diaz-Canel, s-a reunit ieri, 21 august, cu vicepreședintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC) Choe Ryong Hae, care efectueaza o vizita la Havana. Potrivit mediilor locale de presa, Choe Ryong Hae, important membru al Biroului Politic al…

- Atenție: Recomandari pentru persoanele care planifica sa traverseze frontiera de stat / În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției de Frontiera, Veaceslav Garstea, a venit cu unele recomandari pentru a evita situațiile incomode în punctele…

- Constructorul auto suedez Volvo Cars a estimat joi ca este pe cale sa inregistreze un nou record de vanzari in acest an, in pofida cresterii tensiunilor comerciale, dupa ce in trimestrul al doilea profitul a depasit asteptarile ca urmare a cererii solide pentru SUV-urile marca Volvo.

- Un specialist a explicat care sunt greselile cele mai comune facute de clientii neexperimentati. Primul pas la targ este cel legat de verificarea aspectului estetic al masinii. Este obligatoriu ca inspectia vizuala sa aiba loc in cursul zilei, cand masina este expusa in lumina puternica si i se pot…