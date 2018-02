Tesla isi mentine obiectivele de productie pentru sedanul Model 3

Stiri pe aceeasi tema

- Constructorul american de automobile electrice Tesla iși menține obiectivele de productie pentru sedanul Model 3 stabilite de fondatorul Elon Musk, chiar daca a raportat cele mai mari pierderi trimestriale din istorie si a avertizat ca investitiile sale vor creste in acest an, informeaza AFP, preluata…

- Liderii Senatului Statelor Unite au ajuns miercuri la un acord de 300 de miliarde de dolari referitor la finantarea bugetului, pe termen de doi ani, intr-o incercare de a pune capat neintelegerilor politice pe aceasta tema din ultimii ani, relateaza Reuters, conform news.ro.Acordul, anuntat…

- 'In 2017, Rosoboronexport a semnat contracte in valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari cu clienti din 53 de tari', a declarat directorul general de la Rosoboronexport, Alexander Mikheev, potrivit caruia aceste rezultate ii permit Rusiei sa isi mentina pozitia dominanta pe piata mondiala a armamentului.…

- Beijingul a confirmat arestarea lui Gui Minhai, un disident din Hong Kong care detine cetatenia suedeza, a declarat un reprezentant al MAE chinez, care a criticat si afirmatiile oficialilor din Suedia in legatura cu acest caz, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Pietele globale, aflate in a patra zi de scadere, au inregistrat pierderi cumulate de 4.000 de miliarde de dolari, totul la doar opt zile dupa ce traiau cresteri euforice si atingeau valori record, informeaza Reuters.

- Autoritatile chineze au anuntat, luni, introducerea unei liste suplimentare privind bunurile interzise la export catre Coreea de Nord, adaugand ca anumite componente ar putea fi utilizate pentru construirea unor arme de distrugere in masa, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Dubai si-a mentinut în 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, transmite Reuters.

- Deutsche Bank, cel mai mare grup bancar din Germania a anuntat ca 2017 a fost al treilea an consecutiv incheiat cu pierderi, o consecinta a unei conjuncturi dificile, a scaderii veniturilor din investitii si a reformei fiscale americane, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal Music. Starul ii acuza pe cei de la companie ca nu i-ar fi platit drepturile de autor privind distribuirea online a melodiilor sale.

- Producatorul de bauturi alcoolice Bacardi cumpara Patron Spirits International pentru suma de 5,1 miliarde dolari, intr-o mutare de a-si consolida pozitia pe piata americana, potrivit Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen a afirmat ca nu poate exclude posibilitatea unui atac din partea Chinei asupra insulei, pe fondul cresterii tensiunilor dintre cele doua parti, relateaza marti agentia Reuters. Relatiile intre Beijing si Taipei s-au racit considerabil dupa ce Tsai Ing-wen,…

- China iși pregatește atent teritoriul in Romania. Un gigant mondial ce ocupa locul patru in topul Fortune 500 și a consemnat in anul 2016, ultimul pentru care exista date oficiale, venituri totale de 262,5 miliarde de dolari și un profit net de 1,87 miliarde de dolari, vine in Romania.Conform…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- O echipa de oameni de stiinta a anuntat, luni, descoperirea unui dinozaur inaripat, de marimea unei ciori, cu pene colorate provenind din nord-estul Chinei, care a trait in urma cu 161 de milioane de ani in Jurasic, relateaza Reuters. Cercetatorii au numit acest dinozaur Caihong, cuvantul…

- Investitiile globale in energiile regenerabile au urcat anul trecut cu 3%, pana la 333,5 miliarde de dolari, dar sub nivelul record de 360 miliarde de dolari in 2015, arata un studiu publicat marti de analistii de la Bloomberg New Energy Finance (BNEF), transmite Reuters.

- Producatorul american de autovehicule Ford Motor isi va creste semnificativ investitiile in masini electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022 si vrea sa aiba 40 de modele hibride si electrice pana in anul respective, relateaza Reuters. Nivelul investitiilor este semnificativ mai mare…

- Constructorul auto american Ford Motor Co isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022, urmand ca la acea data sa ofere 40 de modele hibride si complet electrice, a declarat duminica presedintele Ford, Bill Ford, la salonul auto din Detroit, transmite Reuters.…

- „Si pana la urma pe ce se bazeaza aceasta crestere economica, domnule, de unde vine?” Intrebarea oamenilor la auzul unei cresteri economice de 7% pe primele noua luni ale anului 2017, mai mare decat in China, este fireasca ♦ Neincrederea cu privire la aceasta evolutie vine mai ales in conditiile…

- In timpul avalansei de anunturi de la CES 2018, Facebook a decis sa prezinte noi detalii despre noul sau headset de realitate virtuala, Oculus Go. Acesta a fost anuntat in toamna anului trecut insa nu cunosteam prea multe detalii despre el in afara de faptul ca va fi de sine statator, putand functiona…

- Malaezia a semnat un acord, miercuri, prin care va plati compania americana Ocean Infinity cu pana la 70 de milioane de dolari daca aceasta va gasi aeronava disparuta in zborul Malaysia Airlines MH370, in cadrul unei misiuni de cautare cu durata de 90 de zile pe care o va efectua in sudul Oceanului…

- Constructorul aeronautic european Airbus a anuntat marti ca a ajuns la un protocol de acord cu partenerii chinezi pentru a extinde cooperarea la uzina de asamblare de la Tianjin, transmite Reuters.

- Datoria globala totala a crescut la finele celui de-al treilea trimestru din 2017 la valoarea record de 233.000 de miliarde de dolari, cu 16.000 de miliarde de dolari mai mult decat la finele aceleiasi perioade din 2016, arata Institute of International Finance, citat de Quartz. Companiile…

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza Reuters.Stirea fusese difuzata de site-ul Axios, preluat de Reuters, citand trei surse diplomatice…

- Cea mai puternica furtuna de zapada din 2008 a afectat pana in prezent 1,06 milioane de persoane din provincie cauzand pierderi economice directe in valoare de 1,26 miliarde de yuani (190 de milioane de dolari americani) si pierderi in domeniul agriculturii estimate la 790 de milioane de yuani (122…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- La nivel mondial, bursele au atras in acest an cel mai mare numar de listari de la criza financiara incoace, o redresare a activitatii din acest domeniu in SUA si numarul record de tranzactii realizate de chinezi infirmand temerile ca firmele nu mai sunt la fel de atras de astfel de operatiuni,…

- Cotatia monedei virtuale bitcoin a scazut semnificativ vineri pe pietele din Asia, apropiindu-se de 13.000 de dolari, un declin de 30% comparativ cu cotatia record de aproape 20.000 de dolari inregistrata la inceputul saptamanii, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Ambasada Chinei din Washington a transmis, marti, un mesaj in care a precizat ca cooperarea dintre SUA si China va aduce castiguri de ambele parti, in contextul in care Administratia Donald Trump a catalogat China drept ”competitor”, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Grupul Walt Disney Co a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind preluarea activelor din domeniul filmului, televiziunii precum si operatiunile internationale ale grupului 21st Century Fox, controlat de familia Murdoch, pentru 52,4 miliarde de dolari in actiuni, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Un baietel în vârsta de numai sase ani din China câstiga milioane de dolari pe an, potrivit revistei Forbes. Micutul afacerist reuseste o astfel de performanta dupa ce în urma cu doi ani le-a cerut permisiunea parintilor de a-si face propriul canal de YouTube. Ryan,…

- Premierul Justin Trudeau a anuntat joi ca Ambasada Canadei in Israel va ramane la Tel Aviv, marcandu-si astfel dezacordul cu presedintele american Donald Trump, care a anuntat miercuri transferul la Ierusalim al ambasadei americane, relateaza AFP. ”Noi nu ne vom muta ambasada la Ierusalim”, a declarat…

- Cripto-moneda Bitcoin si-a continuat miercuri aprecierea, atingand o noua valoare record de peste 12.000 de dolari, in pofida semnelor de intrebare cu privire la valoarea sa reala si a avertismentelor cu privire la formarea unei bule speculative, informeaza Reuters. In jurul orei 05:00 GMT,…

- Biroul procurorului special american Robert Mueller a cheltuit pana acum 3,2 milioane de dolari cu ancheta ce i-a fost incredintata privind presupusa ingerinta rusa in campania prezidentiala din 2016, a anuntat marti Ministerul american al Justitiei, intr-un raport citat de Reuters. Acesti bani au…

- China finanteaza proiecte in valoare de mai multe miliarde de dolari in Iran, facandu-si drum din ce in ce mai adanc in economia iraniana, in timp ce competitorii europeni depun eforturi sa gaseasca banci doritoare sa le finanteze ambitiile, au declarat oficiali din guvernul si industria iraniene, potrivit…

- Apple cere in instanța interzicerea procesoarelor Qualcomm, care sunt prezente pe majoritatea smartphone-urilor Android, inclusiv de pe modele realizate de catre Samsung, LG Electronics, HTC sau Google. Gigantul american susține ca acestea ii incalca brevetele sale de invenție și a deschis un litigiu…

- Peste 90% dintre mașinile electrice Tesla au defecte inca de cand ies de pe linia de producție și sunt trimise direct la reparat inainte de a ajunge la proprietari, scrie Reuters , care citeaza un numar de noua foști și actuali muncitori ai Tesla. Tesla spune ca in uzina sa din Fremont, California,…

- Conform pretului actiunilor Daimler, o participatie de 5% ar fi evaluata la 4,5 miliarde de dolari. La cererea Geely, reprezentanti ai celor doi producatori auto s-au intalnit in ultimele saptamani la Beijing.Geely a solicitat preluarea unei participatii de 3-5% daca Daimler va…

- China va acorda finantare in valoare de peste trei miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare si investitii in Europa Centrala si de Est (CEE), a anuntat, luni, premierul Li Keqiang, transmite Reuters.

- Bitcoin a atins luni un nou record, de aproape 8.200 de dolari pe unitat, dupa ce in timpul weekend-ului a depasit pentru prima oara pragul de 8.000 de dolari pe unitate, marcand o crestere de aproape 50% in numai opt zile, relateaza Reuters. Informaţia a apărut după ce compania americană…

- Tesla ar putea fi nevoita sa ceara creditorilor si actionarilor mai mult capital, pentru finantarea dezvoltarii camionului semielectric si a noului model roadster, ambele prezentate joi, precum si pentru cresterea productiei automobilului electric de serie Model 3, potrivit analistilor intervievati…

- Consiliul de Supervizare al Volkswagen AG discuta un plan pe cinci ani care prevede investiții totale de peste 70 de miliarde de euro (82,5 miliarde de dolari), pentru a transforma grupul german intr-un lider global in domeniul vehiculelor electrice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit…

- Tesla Motors a prezentat conceptul pentru camionul electric si autonom Tesla Semi, despre care Elon Musk, seful Tesla, spune ca va fi lansat in 2019, iar cand prezentarea parea ca se apropie de sfarsit din remorca lui Semi a iesit o decapotabila rosie cu acoperis din sticla: a doua generatie Tesla Roadster,…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a depasit recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita în China la 11 noiembrie, înregistrând vineri vânzari de 168,269 miliarde de yuani (25,4 miliarde de dolari), în crestere…

