Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al ambasadei, George Maior saluta anunțul facut de fondatorul companiei Tesla, Elon Musk, de a intra pe piața din Romania "Anunțul fondatorului companiei americane Tesla, Elon Musk privind perspectivele de intrare pe piața romaneasca este o veste excelenta in contextul…

- Budai, care a participat la festivitatea de deschidere a anului scolar la Scoala 6 "Grigore Antipa" din municipiul Botosani, a afirmat ca scoala romaneasca trebuie sa asigure forta de munca calificata pentru economia romaneasca."Trebuie sa avem un plan. De aceea exista si invatamantul dual,…

- Avocatul Gheorghe Pieperea reactioneaza la stirea ca ambasadorul George Maior a semnat in numele Guvernului Dancila un memorandum Romania-SUA in domeniul tehnologiei 5G, dupa ce acelasi Guvern a cerut rechemarea sa de la post. Piperea acuza ca fostul sef SRI sfideaza autoritatile din Romania. „E tare…

- "Am avut un memorandum in Guvern, sa vedem care este opinia ministerelor. Am definitivat analiza, am trimis-o catre celelalte institutii, trimitem catre presedinte, dar parerea mea este ca aici trebuie o decizie politica pe care sa o ia presedintele. Dansul vad ca nu spune nimic, totusi. Mutarea…

- Compania ceha de utilitati CEZ nu se grabeste sa vanda activele din Romania si isi continua proiectele de aici, intrucat considera ca piata romaneasca este una dintre cele mai stabile din regiune, a declarat Ondrej Safar, country manager CEZ Romania. "Pe data de 26 iunie, acţionarii grupului au…

- Piata de eCommerce europeana va atinge 621 de miliarde de euro pana la finalul lui 2019, o crestere de 13,6% comparat cu anul precedent, cand eCommerce-ul a cumulat 547 miliarde de euro, conform European Ecommerce Report, editia pe 2019. Romania...

- Romania, in top 10 producatori de inghetata din UE. ALPIN 57 LUX din Alba, locul 2 pe piața “dulce” romaneasca Cele peste 200 de companii producatoare de pe piata de inghetata care activeaza plaseaza Romania, potrivit datelor Eurostat, pe locul 10 in topul producatorilor din UE, cu 47,8 milioane de…

- 'Incepand de miercuri, 19 iunie 2019, ora 8.00, cuplurile care doresc sa se inscrie in proiectul FIV 2 - "O șansa pentru cuplurile infertile" pot aplica accesand link-ul http://fiv2.assmb.ro/. "FIV 2", care se va desfașura in perioada 2019-2020, reprezinta o suplimentare pentru inca 2.000…