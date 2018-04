TESLA, îngropată de roboți Intr-un caz rar de victorie a oamenilor in fata robotilor, in lupta pentru eficienta muncii, fabrica aproape complet automatizata a Tesla din Fremont, California, considerata de Musk un avantaj concurential, este chiar motivul pentru care compania nu isi poate extinde rapid productia, scrie News.ro . Doi analisti ai Bernstein, Max Warburton si Toni Sacconaghi, afirma ca robotii sunt de vina pentru faptul ca Tesla nu poate sa produca suficient de rapid mult-asteptatul automobil Model 3 si ca intregul proces este prea ambitios, riscant si complicat. ”Tesla a incercat sa automatizeze prea mult… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Volkswagen (VW) a platit peste 7,4 miliarde de dolari pentru a cumpara inapoi aproximativ 350.000 de automobile diesel de pe piata din SUA, relateaza Reuters. Producatorul german de automobile a depozitat sute de mii de vehicule cumparate inapoi in jurul Statelor Unite timp de cateva luni…

- Tesla a fost implicata intr-un nou accident mortal ca urmare a sistemului sau semi-autonom de conducere. Compania a dezvaluit ca functia de pilot automat era activata cand un SUV Model X a intrat intr-un parapet de beton de pe o autostrada din SUA si a izbucnit in flacari in dimineata zilei de vineri,…

- Problemele intampinate de Tesla in productia automobilului de serie Model 3 sunt provocate de automatizarea excesiva, potrivit analistilor de pe Wall Street, care avertizeaza ca robotii omoara Tesla, relateaza Business Insider. Într-un caz rar de victorie a oamenilor în faţa roboţilor,…

- In perspectiva, Elon Musk va castiga 5 miliarde de dolari pe an, mai mult decat toti executivii din pozitia de CEO din companiile care compun indicele S&P 500, la un loc. Decizia este surprinzatoare incat Tesla a inregistrat pierderi operationale de 4,97 de miliarde de dolari sub conducerea lui Musk.…

- Apple creeaza design-ul si produce propriile ecrane pentru device-urile sale in premiera, folosind o fabrica secreta pe langa California si producand cantitati mici de display-uri pentru teste, potrivit Bloomberg. Initiativa secreta ce poarta numele de cod T159 este supravegheata de executivul…

- Cu cateva zile in urma, actionarii Tesla au aprobat un pachet salarial neasteptat pentru CEO-ul Elon Musk, care ii va aduce acestuia 50 de miliarde de dolari in urmatoriul deceniu, potrivit Business Insider. In perspectiva, Elon Musk va castiga 5 miliarde de dolari pe an, mai mult decat…

- Compania a explicat ca declanseaza aceasta rechemare voluntara deoarece a observat "corodarea excesiva a suruburilor, chiar daca doar in regiunile cu vreme deosebit de rece, in special acolo unde sunt utilizate frecvent saruri de calciu si de magneziu pentru drumuri", potrivit unui email trimis clientilor. Problema,…

- Actiunile Tesla au scazut miercuri cu peste 9%, in urma retrogradarii ratingului companiei de catre agentia de rating Moody’s, a investigatiilor autoritatilor americane pentru siguranta transporturilor, legate de un accident fatal, si a ingrijorarilor provocate de productia automobilului Model 3,…

- Grupul Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer mondial de imbracaminte, a raportat marti cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani in conditiile in care grupul a acumulat un stoc record de haine nevandute in valoare de peste patru miliarde dolari, informeaza Bloomberg.…

- In cele trei luni pana la finele lunii februarie, primul trimestru al exercitiului fiscal al H&M, profitul operational a scazut cu 61% pana la 1,26 miliarde coroane suedeze, comparativ cu 3,21 miliarde coroane in perioada similara a anului trecut. Stocul de haine nevandute a crescut cu 7% in ultimul…

- Versiunea de serie a lui Audi e-tron prototype va fi asamblata in uzina din Bruxelles. Nemții spun ca producția va demara pana la finalul anului curent, iar procesul de asamblare va fi unul neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2.

- Transportatorul national de titei Conpet Ploiesti (COTE) propune actionarilor pentru sedinta din 26 aprilie un dividend brut pe actiune de 8,04 lei, ceea ce la preturile de tranzactionare din sedinta preanunt echivaleaza cu un randament de 7%, potrivit calculelor ZF pe baza informatiilor publicate…

- Fondatorul și conducatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost convocat de Comisia Parlamentului Marii Britanii in urma scandalului Cambridge Analytica. Facebook se afla intr-o grava criza existențiala. Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook,…

- Scaderea record a acțiunilor Facebook vine dupa ce s-a aflat ca o firma de consultanta a manipulat cu scopuri politice datele a peste 50 milioane de utilizatori ai retelei sociale din Statele Unite ale Americii, informeaza agentia EFE. In prezent, Facebook are o capitalizare de piata de peste…

- Scaderea actiunilor Facebook s-a mai moderat la inchiderea tranzactiilor la bursa de pe Wall Street, acestea incheind sesiunea cu o depreciere de 6,76 %, cea mai mare incepand din martie 2014. Prăbușirea de pe bura americană fost generată de informațiile potrivit cărora…

- Apple proiecteaza si produce, pentru prima oara, propriile ecrane pentru dispozitive mobile, bazate pe tehnologia MicroGED, la o unitate de productie secreta din apropierea sediului sau central din California, pentru a fabrica un numar mic de ecrane care sa fie testate, au declarat persoane apropiate…

- Sennheiser, producatorul german de produse electronice de inalta calitate, a anuntat ca va deschide o fabrica in Romania, aceasta urmand sa fie construita la Brasov. Intr-un comunicat de presa, compania Sennheiser a precizat ca noua baza de productie “va asigura si mai multa flexibilitate pentru a acoperi…

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui an. OMV, actionarul majoritar…

- Tesla a intrerupt producția lui Model 3 in ultima saptamana a lunii februarie, insa insista ca nu exista "probleme fundamentale" de producție și ca iși va respecta obiectivul de a construi cate 2500 de unitați pe saptamana.

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui an. OMV, actionarul…

- Al Dahra este o companie din Abu Dhabi, ce face parte din holdingul Al Ain, fondat de Altetea Sa Seicul Hamdan Bin Zayed Al Nahyan. Al Dahra are activitati in agricultura - cultivarea cerealelor, productia si tradingul acestora, avand doua divizii - de hrana pentru animale si pentru oameni, mai exact…

- Compania care a produs filmul, Red Granite Pictures, cofondata de fiul vitreg al prim-ministrului Malaeziei, a anuntat in septembrie ca a ajuns la un acord cu guvernul american, dar fara sa dezvaluie suma. Potrivit unor documente depuse la un tribunal din California, miercuri, compania a stabilit acorduri…

- Autoritațile din California au amendat Tesla cu 140.000 de dolari din cauza emisiilor NOx peste limita admisa in perioada 2013-2016 in urma producției de mașini la fabrica Fremont, care asambleaza Model S, Model X și Model 3. Tesla da vina pe "greaua moștenire" GM și Toyota.

- Dan Bittman nu este doar solistul trupei Holograf, ci și un mare cuceritor. Cuceririle lui sunt unele dintre cele mai frumoase și celebre femei ale Romaniei. Burlac „de profesie”, Bittman a fost surprins impreuna cu o domnișoara misterioasa, fapt care a incitat imaginația cu privire la relația dintre…

- Banca Transilvania va derula in perioada 1 -23 martie un proces de rascumparare a 10 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. . Actiunile bancii au deschis sedinta de joi in scadere cu 0,61% ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor…

- BMW Group este in discutii avansate pentru a realiza un nou joint-venture pentru automobilele MINI electrice in China. Un element-cheie al dezvoltarii strategice continue a marcii va fi productia pe plan local a viitoarelor automobile MINI electrice pe baterii - in cea mai mare…

- Tranzactia prin care compania de telefonie mobila Vodafone ar urma sa preia compania de cablu UPC inclusiv pe piata din Romania a inceput sa devina o legenda precum cea a lui Yeti - Omul Zapezii despre care toata lumea vorbeste, dar pe care nimeni nu l-a vazut, a declarat Miroslav Majoros, CEO al…

- Cotata ca unul din cei mai mari producatori de medicamente generice, compania germana intenționeaza sa preia mai multe unitați de producție din zona Europei Centrale și de Est. In viitorul nu foarte indepartat compania Stada Arzneimittel AG și-ar putea adauga numele pe lista producatorilor de medicamente…

- O racheta Falcon 9 va decola, sambata, de la o baza militara din California si va lansa pe orbita primii doi sateliti-prototip, care au rolul de a testa sistemul prin care SpaceX isi va organiza viitoarea flota de sateliti care vor furniza Internet in orice colt al lumii. Planul companiei…

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- O racheta Falcon 9 ce va decola sambata de la baza militara Vandenberg, din California, va plasa pe orbita doi sateliti prin care SpaceX va testa viitoarea retea de sateliti prin care compania vrea sa ofere internet in orice zona din lume, transmite News.ro . Misiunea principala de sambata pentru racheta…

- Producatorul de gaze Romgaz a incheiat 2017 cu un profit net de 1,8 miliarde lei, cu 82% peste nivelul din 2016, in timp ce cifra de afaceri a companiei a crescut cu 35%, la 4,5 miliarde lei, potrivit raporului financiar preliminar. ”Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 32,6%…

- Compania NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania dupa valoarea activelor gestionate, a pierdut circa 40% din valoarea actiunilor de la inceputul anului si pana acum, dupa ce un broker sud-african a acuzat unul dintre fondatorii firmei de tranzactii suspicioase.

- HTC a incheiat decent un an 2017 care nu se anunta prea reusit pentru compania din Taiwan. Dupa succesul partial al lui U11, o lovitura mai mare de imagine a fost colaborarea cu Google in ceea ce riveste realizarea terminalelor Pixel 2 si Pixel 2 XL, parteneriat care s-a lasat si cu achizitia a 50%…

- Șefii Sinterom au gajat halele și depozitele combinatului Investitorii de la Sinterom Cluj-Napoca au aprobat in cadrul Adunarii Generale a Acționarilor (AGA) realizarea unui proiect privind dezvoltarea de produse sinterizate inovative pentru industria automotive, cu o valoare a investitiei de maximum…

- Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in timp ce doreste sa deschida un nou format de magazin, denumit Afound, care se va alatura lantului de magazine H&M si formatelor inaugurate recent precum Arket. Retailerul a transmis ca va investi mai mult in vanzarile online si va imbunatati tehnologia…

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz va inchide 170 de magazine pe plan global in incercarea de a-si reveni din prabusirea constanta a actiunilor care au ajuns la cel mai slab nivel din ultimii noua ani. Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in timp ce doreste sa deschida un nou format…

- Compania americana Rezvani Motors, cea care isi are sediul in California si acum cativa ani a uimit lumea cu un prim model mai deosebit din punct de vedere a designului, a prezentat acum cea mai puternica si cea mai rapida masina din istoria sa de doar patru ani.

- Actiunile companiei Facebook inregistrau o crestere masiva miercuri la inchidere, dupa ce compania a raportat ca va creste preturile reclamelor in medie cu 43%, in strategia menita sa schimbe continutul fluxului cunoscut drept „news feed”, potrivit MarketWatch. Dupa ce rezultatele din al…

- 10 milioane de euro ar fi investit la Targu-Jiu nemții de la Wielputz Automotive daca discuțiile cu autoritațile din municipiu ar fi fost cele dorite de reprezentanții companiei din Germania. Din pacate, investitorii au ales sa bata palma cu autoritațile din Craiova, compania semnand deja un…

- Compania a facut un anunt mult asteptat atat de piata, cat si de fanii modelului Golf. Foarte curand va demara productia celei de-a 8-a generatii, insa pana atunci va cheltui in dezvoltarea acesteia o suma colosala de 1.8 miliarde de euro!

- Oficialii companiei spun ca durata reducerii de putere va fi de aproximativ 16 ore, reactorul ramanand conectat la Sistemul Energetic National in toata aceasta perioada. "Lucrarile de remediere si reducerea de putere nu vor avea niciun impact negativ asupra personalului, populatiei si mediului…

- Fabrica din Ploiești ar putea fi o soluție pentru extinderea producției de consumabile pentru Glo, produsul care permite incalzirea tutunului, cu efecte nocive mult diminuate in comparație cu țigaretele clasice, potrivit oficialilor companiei British American Tobacco Romania (BAT). Compania a anunțat…

- Compania de transfer de bani MoneyGram foloseste un program-pilot care testeaza XRP, moneda digitala produsa de startupul Ripple din San Francisco, scrie The Wall Street Journal. MoneyGram a decis sa lucreze cu XRP in scopul de a reduce costurile de transfer si timpul de precesare al tranzactiilor.…

- Producatorul roman de solutii de securitate, Bitdefender, anunta semnarea unui acord cu americanii de la Netgear, in vederea securizarii retelelor de internet ale utilizatorilor. Potrivit unui comunicat al companiei româneşti, echipamentele furnizate de compania americană de reţelistică…

- Acoperișul solar, care genereaza energie electrica fara a fi nevoie de panouri tradiționale pe acoperiș, reprezinta piatra de temelie a strategiei constructorului de vehicule electrice de a vinde un stil de viața fara combustibili fosili sub marca de lux Tesla. Tesla a prezentat produsul in octombrie…

- Compania suedeza H&M a iscat o furtuna in social media si a retras o fotografie publicitara care infatisa un baiat de culoare imbracat cu un hanorac cu textul „coolest monkey in the jungle” („cea mai cool maimuta din jungla”), pentru care si-a cerut scuze, informeaza Bloomberg.

- Ingram Micro Distribution, subsidiara din România a distribuitorului american Ingram Micro Inc., a anunțat extinderea parteneriatului cu Lenovo prin semnarea contractului de distribuție cu Lenovo Personal Computer Group. Compania Ingram Micro Distribution, care a funcționat pâna pe 8…

- Intel se afla in fata unui scandal care-i poate afecta imaginea, mai ales ca stia din iunie de cele doua vulnerabilitati ale procesoarelor si nu a facut publica informatia, dar nici nu a gasit o rezolvare. Actiunile companiei au scazut, analistii spun ca Intel nu-si va pierde dintre clienti, insa acestia…

- Producatorul de vehicule electrice condus de Elon Musk a anuntat, la inceputul anului, ca a livrat doar 1550 de vehicule in ultimele trei luni ale anului trecut, adica doar jumatate din ce promisese initial, potrivit Bloomberg. Este un nou esesc, dupa ce in perioada iulie-septembrie au fost livrate…