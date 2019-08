Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Reuters , pe surse, prețurile pentru mașinile electrice Tesla , comercializate pe piața din China, vor crește incepand de vineri, 30 august. Se pare ca decizia a fost luata de producatorul american de mașini electrice mai devreme decat era planificat, anterior fiind vehiculata luna decembrie.…

- Guvernul vrea sa impuna doua praguri de impozitare pentru pensiile speciale care nu se bazeaza pe contributivitate, intenționeaza sa creasca accizele la țigarete și vrea sa introduca o taxa pe bauturile carbogazoase, potrivit unei analize Libertatea. Ședința de Guvern in care ar fi urmat sa fie aprobate…

- Directia MINI este spre electromobilitate! Producatorul de mașini urbane compacte intenționeaza ca in deceniul care vine sa abandoneze complet motoarele pe benzina, cele diesel și chiar unitatile de propulsie hibride, pentru a-si concentra fortele pe productia de vehicule complet electrice.Ideea a fost…

- Producatorul chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei intentioneaza sa investeasca trei miliarde zloti (793 milioane dolari) in Polonia in urmatorii cinci ani, insa amploarea investitiilor ar putea fi influentata daca firma chineza va avea un rol in dezvoltarea retelelor 5G, a declarat luni…

- Producatorul filmului „Wolf of Wall Street”,Riza Aziz, este acuzat ca a furat 248 milioane de dolari de la Guvernul malaysian pe care i-a ascuns intr-o banca din Elveția. Pe laga a fi un...

- Taximetristii vor interzicerea trotinetelor electrice. Soferii de taxi din Capitala vor sa blocheze din nou centrul Bucurestiului pentru ca Guvernul sa interzica inchirierea de trotinete electrice si biciclete pe motiv ca isi pierd clientii pe timpul verii. Unul dintre ei scrie chiar, pe forumul…

- Operatorii economici pot accesa o schema de ajutor de stat pentru constructia, pe autostrazi, drumuri nationale si europene, a instalatiilor de alimentare pentru autovehicule electrice. Guvernul a aprobat miercuri bugetul alocat acestei scheme de ajutor de stat, in valoare de 250 de milioane de lei,…

- Guvernul va discuta in sedinta de miercuri un Memorandum privind o schema de sprijin de 250 de milioane de lei pentru instalarea acestor statii de incarcare, pe soselele din Romania si in orase.