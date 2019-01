Stiri pe aceeasi tema

- Tesla va demara luni constructia primei sale fabrici din China, la Shanghai, unde va incepe pana la sfarsitul anului productia vehiculelor electrice Model 3, a anuntat pe Twitter Elon Musk, directorul general al producatorului auto american, transmite Reuters preluata de Agerpres In iulie 2018,…

- Trump, care a publicat in mod repetat mesaje pe Twitter in care a laudat cresterea actiunilor, a spus ca Rezerva Federala (Fed) ar trebui sa contribuie la stabilitatea pietelor. ”Am avut o mica defectiune pe piata de capital, luna trecuta. Si se va rezolva dupa ce vor fi solutionate problemele comerciale…

- Johnson & Johnson (J&J) a a anuntat luni un program de rascumparare de actiuni in valoare de pana la 5 miliarde de dolari, in urma unui articol publicat vineri de Reuters potrivit caruia grupul stia de zeci de ani ca pudra de talc pentru copii contine azbest cancerigen, informatie care a…

- China a fost de acord sa reduca si sa elimine taxele vamale pentru vehiculele importate din Statele Unite, a transmis presedintele american Donald Trump, dar Beijingul nu a confirmat pana in acest moment anuntul facut pe Twitter de liderul de la Washington, relateaza BBC News.

- China "va reduce si va elimina" taxele vamale asupra automobilelor americane pe care le importa, a afirmat duminica seara presedintele american, Donald Trump, la o zi dupa armistitiul convenit cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in razboiul lor comercial, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- In urma cu cateva saptamani, grupul Volkswagen a anunțat ca va cheltui aproximativ 44 de miliarde de euro, pana in 2023, pentru dezvoltarea mașinilor sale electrice. Suma este cu 10 miliarde mai mare fața de bugetul anunțat inițial in 2017. O parte din acest buget urmeaza sa fie folosit și pentru construcția…

- Cea mai mare piața auto din lume a inregistrat cea mai mare scadere a vanzarilor din ultimii șapte ani, scrie realitatea.net.Vanzarile de mașini noi in China, cea mai mare piața auto din lume, au inregistrat in luna septembrie cea mai mare scadere din ultimii 7 ani.