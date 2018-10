Stiri pe aceeasi tema

- Compania Tesla a acceptat sa il demita pe Elon Musk din functia de presedinte al consiliului de administratie si sa plateasca o amenda de 40 de milioane de dolari, in cadrul unei intelegeri cu SEC (Securities and Exchange Commission, comisia de supraveghere a valorilor mobiliare si a burselor din SUA).…

- Tesla a acceptat sa il demita pe Elon Musk din functia de presedinte al consiliului de administratie si sa plateasca o amenda de 40 de milioane de dolari, scrie presa internaționala. Decizia vine în urma unei înţelegeri cu SEC (Securities and Exchange Commission, comisia de supraveghere…

- Elon Musk va renunța la funcția de președinte al Tesla pentru trei ani și va plati o amenda de 40 de milioane de dolari, din care personal va achita jumatate, restul fiind achitat de companie – aceasta este ințelegerea cu SEC (Securities and Exchange Commission, comisia de supraveghere a valorilor mobiliare…

- Compania Tesla a acceptat sa il demita pe Elon Musk din functia de presedinte al consiliului de administratie si sa plateasca o amenda de 40 de milioane de dolari, in cadrul unei intelegeri cu SEC (Securities and Exchange Commission, comisia de supraveghere a valorilor mobiliare si a burselor din…

- Acțiunile Tesla au scazut cu 13% la inceperea ședinței bursiere de vineri, dupa ce autoritatea americana Securities and Exchange Commission (SEC) a anunțat ca i-a intentat un proces lui Elon Musk, directorul general al companiei, pentru fraude prin inducerea in eroare a investitorilor in legatura cu…

- Tesla traverseaza in prezent o perioada plina de provocari pentru a respecta propriile termene de producție și livrari pentru noul Model 3, sub presiunea clienților care au platit avansuri in urma cu doi ani și a acționarilor. Constructorul de mașini electrice a primit insa o noua veste care va bulversa…