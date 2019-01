Stiri pe aceeasi tema

- Elon MUsk, seful tesla, si-a anuntat angajatii printr-o scrisoare ca este nevoit sa faca restructurari, concediind mii de oameni, pentru a putea scadea pretul masinii Model 3, asa cum a promis.

- Tesla Motors spune ca va reduce cu 7% efectivele companiei pentru a încerca sa scada costurile, astfel încât sa poata vinde mașina Model 3 la un preț mai scazut, a spus Elon Musk, într-o scrisoare adresata angajaților. Tesla Motors are 45.000 de angajați și taierile vor afecta…

- Intr-un email catre angajații sai, Elon Musk a spus ca Tesla trebuie sa imbunatațeasca anumite aspecte ale producției in urmatoarele luni, iar taierea costurilor este inevitabila. Constructorul american se pregatește sa concedieze 7% din totalul de aproximativ 45.000 de angajați. Astfel, undeva la 3.000…

- Tesla a anunțat luni startul lucrarilor de construcție pentru o noua uzina auto pe un teren cu o suprafața totala de circa 85 de hectare situat in apropiere de Shanghai. Potrivit informațiilor preliminare furnizate de CEO-ul Elon Musk, noua facilitate de producție va fi gata parțial in vara acestui…

- Tesla a fost la un pas de a intra in faliment, mai devreme, in acest an, in timpul productiei sedanului Model 3, spune fondatorul companiei Elon Musk, intr-un interviu pentru HBO. “In esenta, compania pierdea bani in prostie. Daca nu rezolvam problema rapid am fi murit. Si a fost extrem de dificil sa…

- Biroul Federal de Investigatii examineaza daca Tesla a difuzat informatii false cu privire la productia de sedanuri Model 3 si i-a inselat pe investitori cu privire la evolutia activitatilor sale incepand din 2017. Tesla si directorul sau general Elon Musk se confrunta deja cu o actiune colectiva in…

- Reprezentanti ai companiei Tesla, care produce masini electrice si solutii de energie solara, s-au intalnit, la Washington, cu ambasadorul roman in SUA, George Maior, in conditiile in care firma prezidata de Elon Musk vrea sa se extinda in Europa Centrala si de Sud-Est, a informat misiunea diplomatica…

- Producatorul de automobile electrice Tesla a obținut al treilea, dar cel mai mare profit trimestrial din istoria de 15 ani a companiei, de 311,5 milioane dolari, pe fondul sporirii livrarilor de mașini, informeaza Mediafax.Rezultatul, comenteaza BBC, este o victorie a directorului executiv Elon Musk,…