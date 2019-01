Stiri pe aceeasi tema

- Fulgere gigantice deasupra norilor (imagine: NASA) ¦ STIINTA SI TEHNOLOGIE: 1. Hormon secretat in timpul exercitiilor fizice ar putea frana evolutia bolii Alzheimer [Hormonul numit irisin, pe care corpul il secreta in cantitati mai mari in timpul practicarii de exercitii fizice, ar putea preveni pierderea…

- Masinile autonome au fost in atentia publicului in ultimii cativa ani, cateva dintre masini fiind implicate in accidente mai grave sau mai putine grave de-a lungul timpului. Deja „robotii” care controleaza aceste masini au facut cateva victime umane de-a lungul timpului, insa anul acesta la CES, o masina…

- Clic pe imagine pentru a accesa rezolutia maxima ¦ STIINTA SI TEHNOLOGIE: 1. What to look forward to in 2019 [en] [Japonia va anunța daca va accepta construirea International Linear Collider (ILC) pe teritoriul sau. SpaceX va efectua o lansare de test a capsulei Crew Dragon. Terapia cu protoni se…

- De la mijloace de livrare sau telefoane cu ecran pliabil pana la sisteme corporative de monitorizare a sanatații și reprimarea intimitații, anul 2019 iși anunța punctele de interes pentru direcțiile pe care le are in vedere tehnologia, potrivit Wall Street Journal, scrie Mediafax.Dupa un an…

- Masinile electrice Tesla sunt printre cele mai avansate din punct de vedere tehnologic de pe piata. Elon Musk a dorit sa creeze masina viitorului si in mare parte se pare ca a reusit, insa aceasta este realizata tot folosind tehnologie din prezent, iar acesata are limitarile si dezavantajele ei, potrivit…

- Aplicatiile care se folosesc de inteligenta artificiala vor deveni ceva obisnuit in mediul de business, cum sunt acum Excel sau Word, astfel ca firmele ar trebui sa inceapa sa se familiarizeze cat mai rapid cu aceste solutii, a declarat Philippe Rogge, presedintele Microsoft CEE, in cadrul evenimentului…

- Crearea de parfumuri este considerata o arta. Maeștrii din aceasta industrie petrec decenii in ucenicie invațand arome, modalitați de a le combina și tot felul de secrete, iar afacerile din domeniu au succes doar daca gasesc specialiștii necesari. Acum IBM incearca sa transforme modelul tradițional…

- Amazon s-a ajutat un timp de un soft cu inteligența artificiala care selecta CV-urile cele mai bune, dar a renunțat la folosirea lui dupa ce s-au descoperit o serie de neajunsuri, inclusiv ca CV-urile femeilor erau depunctate, informeaza Reuters. Este inca o dovada ca inteligența artificiala trebuie…