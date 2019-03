Stiri pe aceeasi tema

- Seful Tesla, Elon Musk, a anuntat ieftinirea tuturor modelelor cu pana la 6-. Este a treia oara in acest an cand se reduce pretul la Model 3. Acum Tesla se asteapta la pierderi record in primul trimestru, dupa ce anterior si-a exprimat "optimismul" ca va inregistra profit in fiecare trimestru din 2019.…

- Bursele de pe Wall Street au reactionat cu nervozitate la decizia Tesla Inc de a inchide reteaua de showroom-uri si de a lansa o versiune mai ieftina a sedanului electric Model 3, actiunile inregistrand vineri un declin de 5%, in timp ce majoritatea analistilor si-a exprimat ingrijorarea privind…

- Amazon, infiintata in urma cu 25 de ani, a eclipsat Microsoft, devenind pentru prima data cea mai valoroasa companie listata la bursa din lume, transmite BBC. La finalul sedintei de luni a Bursei de la New York, actiunile Amazon au urcat cu 3,4%, astfel incat capitalizarea bursiera a companiei…

- Actiunile de pe Wall Street au scazut puternic miercuri, dupa ce estimarile Rezervei Federale referitoare la majorarile de dobanzi pe care le va face in 2019 au fost sub asteptarile investitorilor, care anticipau o politica monetara mai relaxata, transmite Reuters.Indicele Dow Jones Industrial…

- Bursa de la New York a inchis in scadere sesiunea de miercuri ca urmare a faptului ca Banca centrala americana a majorat miercuri, pentru a patra oara in acest an, dobanda de intervenție, potrivit Reuters. Dow Jones a scazut cu 1,5%, iar Nasdaq cu 2,17%.

- Amazon a devenit pentru scurt timp cea mai valoroasa companie de pe Wall Street in cursul sedintei bursiere de luni, la cateva zile dupa ce Microsoft a detronat liderul Apple, transmite Reuters. La Bursa de la New York, acţiunile Amazon au urcat cu 4,7% astfel încât capitalizarea bursieră…