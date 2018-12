Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de automobile electrice Tesla a numit, vineri, doi membri independenti in Consiliul de Administratie, pentru a indeplini intelegerea incheiata cu autoritatile de reglementare a pietei de capital din Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de presa Associated Press.

- Fondul Proprietatea (FP) critica Ministerul Transporturilor pentru numirea in Consiliul de Administratie al Portului Constanta a patru noi membri fara a comunica, in prealabil, nici macar numele candidatilor.

- Sapte membri din Consiliul de Administratie al Televiziunii Romane, mai mult de jumatate, reclama, intr-o scrisoare transmisa marti Comisiei pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor luarea de decizii si semnarea de contracte „pe sume mari” de catre institutie fara…

- Cel putin 60 de membri ai grupului islamist Al-Shabaab, afiliat retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi in urma unor raiduri aeriene efectuate de Statele Unite in Somalia, anunta armata americana, citata de site-ul agentiei Associated Press. Avioane militare americane au atacat la sfarsitul…

- Potrivit Ordinului Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, au fost nominalizați noii membri in Consiliul de Administrație, precum și administratorul special la Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A. Astfel, funcția de președinte al C.A. a fost incredințata secretarului de stat Ioan…

- Grupul anglo-olandez Unilever si-a abandonat planul de a-si muta cartierul general de la Londra la Rotterdam, din cauza criticilor investitorilor, transmite BBC. Unilever, producătorul săpunului Dove, al ceaiurilor Lipton şi al îngheţatei Ben & Jerry's, a anunţat în…

- Consiliul de Administratie al Regiei Nationale a Padurilor ndash; Romsilva a aprobat joi, 4 octombrie, incetarea contractului de mandat al directorului general al Romsilva, Dragos Ciprian Pahontu, si numirea provizorie, in functia de director general, a directorului Directiei Silvice Valcea, Gheorghe…

- Din aceasta saptamana, Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are, in sfarșit, o componenta administrativa legala, adica un numar impar de administratori....