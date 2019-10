Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a devansat joi General Motors, devenind cea mai valoroasa companie auto americana in functie de capitalizarea bursiera, in urma unui avans de 17% al actiunilor consemnat dupa raportarea unui profit peste asteptarile analistilor in trimestrul al treilea, transmite Reuters, potrivit news.ro.Pretul…

- Subsidiara Anheuser-Busch InBev NV din regiunea Asia-Pacific, care a obtinut aproximativ cinci miliarde de dolari luna aceasta, dupa ce a relansat Oferta Publica Initiala (IPO), a urcat cu peste 6% la debutul pe bursa, atenuand temerile privind efectele protestelor din Hong Kong, transmite Reuters.Listarea…

- In virtutea unui acord incheiat cu 24 de procurori federali, dar care va trebui sa fie supus aprobarii de catre un tribunal, familia Sackler va transfera "totalitatea activelor sale unui fond sau unei alte entitati stabilite in beneficiul reclamantilor si al populatiei americane", potrivit unui comunicat…

- Preturile petrolului au scazut puternic marti, iar pe pe piata americana declinul a fost de peste 3%, din cauza datelor nefavorabile referitoare la industria prelucratoare din Statele Unite si a tensiunilor comerciale dintre SUA si China, care au influentat negativ increderea investitorilor, transmite…

- Franta a propus oferirea Iranului a unor linii de credit de circa 15 miliarde de dolari, in acest an, cu conditia ca Teheranul sa respecte din nou in totalitate prevederile acordului nuclear convenit in 2015 cu puterile occidentale, o propunere care necesita acceptarea de catre Statele Unite, au declarat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7251 lei/euro, in crestere cu 0,07% fata de valoarea atinsa vineri, respectiv 4.7216 lei. Preţul gramului de aur a crescut de la 205.4478 lei la 208.6733 lei. Acesta este un nou nivel record, depăşind preţul…

- Administratia Generala a Vamilor a anuntat ca in a saptea luna din 2019 comertul exterior al Chinei s-a cifrat la 388,64 miliarde dolari (346,709 miliarde euro) si ca exporturile au urcat cu 10,3 %, iar importurile cu 0,4 %. Astfel, excedentul comercial a fost de 44,037 miliarde dolari (39,282…

- Dupa declinul din 5 august al principalilor indici bursieri, explicat prin cresterea tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și China, cei mai bogați oameni din lume - printre care Bernard Arnault, Marc Zuckerberg și CEO al Amazon - au pierdut in total 117 miliarde de dolari (circa 105 miliarde…