- Cei de la Palermo au preluat conducerea, iar Novara a reușit sa egaleze in minutul 90 prin golul marcat de Sciaudone. Pușcaș a ajuns la 7 goluri in 8 meciuri in care a imbracat tricoul echipei Novara. Pe locul 15 cu 35 de puncte din 31 de meciuri, Novara mai are de tras pana sa-și asigure…

- Mai multe persoane au fost ranite vineri in nordul Cisiordaniei, teritoriu palestinian ocupat de catre Israel, cand o masina a intrat in multime, in care se aflau si soldati israelieni, a indicat armata israeliana, citata de AFP.Media israeliene au relatat ca s-au inregistrat doi morti si…

- Inlocuit in minutul 63 cu Barberis, romanul Adrian Stoian a fost unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren. Olteanul a marcat in minutul 23 golul de 2-0, iar evolutia sa l-a facut pe Zenga sa vorbeasca la superlativ, intr-o interventie la SkySport. “La antrenamente toti jucatorii…

- Membrul PSD Liviu Pleșoianu a facut o analiza dupa participarea in numar mare a politicienilor social-democrați la Congresul social-democraților. Pleșoianu face un apel la toți simpatizanții PSD și lanseaza un nou subiect de discuție pe platformele virtuale.

- Gazda ceremoniei de acordare a premiilor Oscar, Jimmy Kimmel, a vorbit despre miscarile #MeToo si ‚Time’s Up’ in monologul din deschiderea celei de a 90-a editii a premiilor Academiei Americane de Film, potrivit contactmusic.com. Kimmel, in varsta de 50 de ani – care a prezentat cel mai important eveniment…

- O grupare de crima organizata din Dublin ce are la conducere un traficant de droguri dorește anihilarea rivalilor cu orice preț. Gruparea, ce activeaza la nivel internațional și-a „infaptuit” o așa-zisa „lista a morții”, unde cei vizați sunt trecuți și, mai apoi, anihilați.

- Irina Reisler, fosta prezentatoare de televiziune, acum femei de afaceri, a vorbit, intr-un interviu acordat in exclusivitate Gandul.info si Mediafax, despre trecerea din televiziune in business si despre cum a ajuns “ de la un pat de masaj la un business pe trei etaje “.

- Starul din Fifty Shades este ultimul la care te-ai gandi ca a trecut prin asta. Dar sa nu uitam de vremurile cand era manechin Jamie Dornan Asa si-a inceput Jamie drumul spre celebritate pe la 20 de ani: ca model. Vremuri din care nu are amintiri tocmai placute. Si nici despre comunitatea in sine de…

- Intr-un interviu acordat in aceasta saptamana cotidianului Kurier din Austrasia, regizorul Michael Haneke a declarat: „Ma ingrijoreaza acest nou puritanism colorat de o ura pentru barbati, care ajunge foarte aproape de miscarea «#MeToo»". Regizorul a adaugat: „Ca artisti, am inceput sa ne temem de cand…

- Jill Messick, producatoare de la Hollywood printre ale carei realizari se numara filmele ''Frida'' si ''Baby Mama'', s-a sinucis, conform unei declaratii publicata de familia sa, informeaza Press Association. Mama a doi copii, Jill Messick a murit miercuri…

- Sistemul solar Trappist-1 a ajuns pe primele pagini ale ziarelor in urma cu un an, cand astronomii au dezvaluit ca include mai multe planete ca Pamantul. Toate cele sapte planete sunt stancoase sau telurice, ca Pamantul, apa reprezentand pana la 5% din masa acestora. Prin comparatie, oceanele…

- Statele Unite ale Americii au aprobat tarife controversate pentru masinile de spalat si panourile solare importate, scrie BBC. Miscarea este echivalenta cu politica lui Donald Trump, "America prima",...

- Brigitte Bardot a atacat miscarea #MeToo, numind parte din femeile care au facut acuzatii „ipocrite si ridicole”, potrivit contactmusic.com. Vedeta in varsta de 83 de ani a spus, intr-un interviu pentru revista Paris Match: „Multe dintre actrite flirteaza si intra in jocul producatorilor pentru a obtine…

- ''Pentru moment, exista o schimbare pentru ca barbatilor le este frica. In fiecare zi apare apare un nou caz de 'denunt''', a declarat actrita germana intr-un interviu pentru BFMTV, cu ocazia lansarii in cinematografe a peliculei ''In the fade'' de Fatih Akin, cu care a luat premiul pentru interpretare…

- Cruise, in varsta de 55 de ani, a infuntat vantul taios de ianuarie si a sprintat la inaltime deasupra Tamisei, filmat indeaproape dintr-un elicopter pilotat la joasa altitudine. Traficul pe podul Blackfriars Bridge a fost suspendat, la fel si cel de pe Tamisa din zona in care s-au desfasurat…

- Conform unor date ale serviciilor de securitate interna germane, la inceputul anului trecut ‘Cetatenii Reich-ului’ reuneau doar 10.000 de membri in cele 13 landuri si trei orase-stat din componenta Germaniei. Expertii sunt ingrijorati ca extremistii au acces la un numar mare de…

- Organizații internaționale, printre care ONU și Uniunea Africana, politicieni, dar și oameni ordinari din Africa și Caraibe și-au manifestat indignarea, in urma unei remarci recente de-a lui Donald Trump. Președintele american a criticat migrația spre SUA din țari ca El Salvador, Haiti și state din…

- Iata ca dupa Spania, Cipru, Danemarca și Coreea de Sud, Laura Rus mai bifeaza o premiera: va juca in campionatul italian de fotbal feminin, la Sassuolo. In varsta de 30 de ani, Laura Rus vine de la echipa cipriota Apollon Ladies Limassol, cu care a jucat anul trecut in Liga Campionilor.…

- Catherine Deneuve si alte 99 de femei au semnat, marti, o scrisoare publicata in cotidianul Le Mondo, punand sub semnul intrebarii miscarea #Metoo, care, spun ele, a capatat conotatii puritaniste si este almentata de ura fata de barbati. „Cu acest articol ele incearca sa recladeasca zidul tacerii pe…

- Celebrul cantaret britanic a murit la varsta de 69 de ani pe 10 ianuarie 2016 si, de atunci, albumele sale s-au vandut in 2 milioane de copii, iar single-urile sale in 3,1 milioane de unitati, informeaza Press Association. Cel de-al 25-lea album de studio al muzicianului – care a fost…

- Benevento a invins cu 3-2 pe Sampdoria (locul 6), la capatul unui joc spectaculos. Bihoreanul George Pușcaș a fost titular și a evoluat pana in minutul 58 cand a fost inlocuit cu D’Alessandro. Golurile au fost marcate de Coda 69, 84, Brignola 90+1, respectiv Caprari 45+1 si Kownacki…

- De la Josef Mengele, medicul supranumit „Ingerul mortii”, capitanul SS care a facut experimente odiose pe evrei la Auschwitz, pana la Harold Shipman, supranumit „Doctorul Moarte“, care si-a ucis 218 pacienti, de-a lungul istoriei s-au inregistrat zeci de medici criminali in serie.

- Mișcarea este simpla: se face un profil fals de Facebook care se pretinde anti-PSD și protestatar, poate chiar și posteaza diferite mesaje in acest sens. Capata credibilitate, lumea chiar crede ca este un protestatar real și, cand vine un anumit ordin, apare o postare mincinoasa menita sa opreasca…