Terry Gilliam, recompensat cu Crucea de Argint la Guanajuato International Film Festival din Mexic Regizorul si actorul in varsta de 78 de ani este celebru pentru filme precum 'Brazil', 'The Fisher King', '12 Monkeys', 'The Brothers Grimm', sau 'The Imaginarium of Doctor Parnassus'. El este cunoscut si pentru a fi facut parte din grupul de comedie Monty Python.



Filmele lui Gilliam se caracterizeaza printr-un amestec de umor, creativitate si o nota de nebunie. Pentru a reusi acest amestec atat de special s-a bazat doar pe propria imaginatie, potrivit propriilor marturisiri. "Imaginatia este un drog mai ieftin decat acidul", a spus reputatul regizor cunoscut si pentru filmul 'Fear… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

