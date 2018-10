Stiri pe aceeasi tema

- Populatiile planetei de animale vertebrate salbatice – mamifere, pasari, pesti, reptile si amfibieni – au scazut cu 60% din 1970 in 2014, a anuntat marti, in raportul sau anual, ”Planeta vie”, Fondul Mondial al Naturii (WWF), relateaza DPA. Declinul faunei vizeaza intreaga planeta, insa unele regiuni…

- Populatiile planetei de animale vertebrate salbatice - mamifere, pasari, pesti, reptile si amfibieni - au scazut cu 60% din 1970 in 2014, a anuntat marti, in raportul sau anual, „Planeta vie“, Fondul Mondial al Naturii (WWF), relateaza DPA.

- Sub presiune factorului antropic, populatia de vertebrate salbatice de pe Pamant a scazut cu 60% intre anii 1970 si 2014, conform unui nou bilant, din ce in ce mai alarmant la fiecare editie, realizat de organizatia non-guvernamentala pentru conservarea naturii World Wide Fund for Nature (WWF) si…

- Oamenii care obisnuiesc sa culeaga fructe si ciuperci din natura sunt avertizate ca procedand astfel in parcurile regale din Londra incalca o interdictie si afecteaza mediul inconjurator, conform The Royal Parks, citata de Press Association. Anul trecut politia a emis 35 de avertismente persoanelor…

- Potrivit unei cercetari publicate de Wealth-X, Hong Kong a depașit anul trecut New Yorkul, devenind orașul in care traesc cei mai mulți milionari. Astfel, potrivit cercetării, în Hong Kong trăiesc 10.010 milionari cu averi mai mari de 30 de milioane de dolari, în creștere…

- Speranta de viata a europenilor continua sa evolueze, dar obezitatea si excesul de greutate intr-o proportie crescanda in randul populatiei risca sa inverseze aceasta tendinta, a avertizat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) intr-un raport prezentat la Londra, transmite AFP. Publicat din…

- Oamenii de știința au descoperit o planeta singuratica, ce genereaza o puternica aurora boreala și care plutește prin spațiu la 20 de ani lumina de Terra. Studierea sa ar putea duce la descoperirea altor planete din afara sistemului nostru solar.

- Oamenii de știința au descoperit o planeta singuratica, ce genereaza o puternica aurora boreala și care plutește prin spațiu la 20 de ani lumina de Terra. Studierea sa ar putea duce la descoperirea altor planete din afara sistemului nostru solar.