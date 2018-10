Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai mari organisme vii de pe Pamant, o padure din Utah cu arbori identici din punct de vedere genetic, este treptat devorata de catre cerbi, scrie descopera.ro. Colonia de plopi cu radacina comuna a supravietuit pentru sute ...

- Apele sarate situate sub suprafata planetei Marte ar putea contine suficient oxigen molecular pentru a sustine viata microbilor si a buretilor, potrivit unui studiu publicat luni de revista Nature. Studiul, condus de NASA si de Institutul de Tehnologie din Pasadena, California, aminteste…

- Capsula aerospatiala rusa Soyuz MS-08, cu trei astronauti la bord, s-a decuplat joi de la Statia Spatiala Internationala (ISS) pentru a intreprinde drumul de intoarcere spre Terra, potrivit Centrului de Control al Zborurilor Spatiale situat in afara Moscovei, relateaza EFE. Se prevede…

- Vorombe titan, o specie din Madagascar, disparuta in urma cu multe secole, a primit din partea oamenilor de stiinta din Londra titulatura oficiala de "cea mai mare pasare care a trait vreodata pe Terra", informeaza PA. Denumirea stiintifica a acestei specii inseamna "pasare mare" in malgasa si greaca.…

- O incalzire mondiala cu 2 grade Celsius ar putea fi suficienta pentru a face sa se topeasca portiuni considerabile din uriasa calota a Antarcticii de Est, fapt ce va determina o crestere globala a nivelului marii cu mai multi metri, potrivit unui studiu publicat miercuri in revista Nature. …

- Misterul care invaluie benzile colorate ale planetei Jupiter incearca sa fie dezlegat intr-un nou studiu despre interactiunea dintre atmosfere si campurile magnetice, potrivit DPA. Cea mai mare planeta din sistemul solar, Jupiter are o compozitie gazoasa, formata in cea mai mare parte…

- Specialistii prevad un viitor sumbru pentru fauna de pe Pamant! Pana in 2100, planeta va pierde intre 20 si 40% din biodiversitatea sa. O imagine cu felul in care va arata Terra in 2066 a devenit virala pe Internet. Poluarea și incalzirea globala vor transforma complet planeta pe care o numic „acasa”.…