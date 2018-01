Stiri pe aceeasi tema

- Nici divortul nu a calmat spiritele intre doi fosti soti. Acesta este inceputul povestii lui Petrica Codilici, un barbat din Pascani, care a povestit la "Acces Direct" problemele pe care i le provoaca fosta sotie.

- Florin Oprea, militarul care și-a ucis iubita intr-un coafor din Titu, a mai fost cercetat penal pentru acte de violența, in 2011. Atunci, barbatul ar fi șicanat in trafic mașina in care se aflau fosta soție și iubitul acesteia. Militarul a franat brusc in fața mașinii fostei soții, Mihaela Oprea, a…

- Fiica Mihaelei Borcea și-a aniversat ziua numelui. Fosta soție a lui Cristi Borcea a postat pe contul de socializare un colaj cu imagini in care apare alaturi de cele mai importante persoane din viața ei. Miercuri, 17 februarie, a fost ziua Sfantului Anton iar Mihaela Borcea si-a sarbatorit fiica.…

- Alice a ramas una dintre cele mai indragite concurente care a participat la "Insula Iubirii” si face tot ce poate sa ramana in continuare in atentia publicului. De data aceasta, tanara este mai hotarata ca niciodata sa isi gaseasca sufletul pereche.

- Luana Ibacka a lansat prietenilor o prvocare! Fosta sotie a lui Cabral le-a cerut prietenilor sa o urmeze si sa posteze fotografii cu ei imbracati in costum de baie. A dat startul chiar ea si trebuie sa recunoastem ca nu arata deloc rau la 50 de ani!

- Larisa Dragulescu i-a refacut viata, iar acum este indragostita pana peste cap si este mai hotarata ca niciodata sa aseze la casa ei. Recent, ea a fost ceruta de nevasta de barbatul bratele caruia si-a gasit alinarea.

- Dupa ce ieri am dezvaluit in exclusivitate povestea constanteanului cu trei neveste, astazi am reusit sa aflam cum a inceput sirul acestor casatorii in lant. Prima sotie, Maria, povesteste ca s-a indragostit de poligam la prima vedere, insa nu a acceptat sa-l ia de barbat decat dupa multe insistente.…

- La scurt timp dupa ce s-a casatorit, Sorina Docuz, ex-nevasta primarului Robert Negoita, a fost ”prinsa” intr-o telenovela. Fabulosul Madalin de la Giurgiu a facut luna de miere in Bali ”la pachet” cu proaspata sotie si... fosta partenera de viata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta,…

- Inainte de a forma un cuplu cu Mariana Bitang, antrenorul Octavian Bellu a mai fost casatorit. Fosta sa partenera de viața fusese chiar prietena cu celebra antrenoare. Octavian Bellu și Mariana Bitang sunt cei mai valoroși antrenori de gimnastica din lume. Cei doi formeaza un cuplu și in viața de zi…

- Legendarul actor de comedie jean Constantin a fost casatorit cu o femeie care, inainte de mariajul cu acesta, a mai fost maritata tot cu unul dintre marii actori ai Romaniei. Jean Constantin a murit in anul 2010, la varsta de 81 de ani . De-a lungul timpului, marele actor de comedie a incantat generații…

- Veste cumplita primita de fosta sotie a unui ex premier. Aceasta a fost data afara din casa chiar de Craciun. Anuntul a fost facut chiar de fiica sa. Mioara Roman, fosta sotie a lui Petre Roman, a primit vestea de sarbatori. Va fi evacuata din apartamentul in care sta. Oana Roman a postat pe pagina…

- Dan Badea, fostul soț al cantareței Lora, este un barbat fericit, chiar daca a trecut printr-un divorț. Comediantul Dan Badea a fost casatorit cu Lora , insa marajul lor nu a rezistat probei timpului. Dan Badea și-a gasit apoi liniștea in brațele unei blonde pe nume Madalina, cu care, de altfel, s-a…

- Fosta partenera de viața a regretatul actor Adrian Pintea este in doliu. Bunica sa a incetat din viața. Lavinia Tatomir a fost casatorita cu marele actor Adrian Pintea . Dupa moartea acestuia, Lavinia Tatomir și-a refacut viața alaturi de un barbat pe nume Laurențiu, cu care s-a casatorit in anul 2014.…

- La varsta cand altii devin bunici, pastorul Lazlo Tokes are deja doua casnicii la activ, iar acum o luna i s-a nascut al cincilea copil. Mai mult decat atat, el pare sa-si fi incheiat si socotelile cu fosta lui sotie, Edith, pentru ca judecatorii au ajuns deja la un verdict cu privire la impartirea…

- Sofia-Loredana Pașcuța a fost vazuta ultima data in 12 decembrie. Foto: IPJ Timis © Mama ei le-a povestit polițiștilor ca a plecat de acasa pentru a rezolva niște probleme. Și-a luat cu ea telefonul, laptopul și o suma mica de bani. De atunci nu s-a mai intors, iar femeia a cerut ajutorul…

- Narcisa Guta e in culmea fericirii, dupa operatia estetica pe care si-a facut-o de curand. Si, dupa putin suspans in care fanii au asteptat nerabdatori rezultatul interventiei, vedeta a facut publica prima poza dupa ce fata "i-a fost sculptata cu bisturiul". Fanii au inrosit butonul de like.

- Barbatul din Glodeni care l-a omorat pe un consatean, pe care il prinsese in pat cu fosta sa sotie, si-a primit pedeapsa.Potrivit procurorilor, tragedia a avut loc in iunie curent, la domiciliul inculpatului din satul Ciuciulea, unde acesta locuia impreuna cu fosta sa soție.

- Tribunalul Timiș a decis arestarea preventiva a unui dintre membrii gruparii de spargatori de locuințe prinși in flagrant și plasarea sub control judiciar a celorlalți doi. Grațian Ioan Pinter, liderul gruparii, a fost arestat pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor de constituire…

- Prezentatorul de televiziune Razvan Simion, din nou impreuna cu cea care i-a fost sotie. Chiar aceasta a dat vestea pe o retea de socializare. Prezentatorul de televiziune Razvan Simion a lasat-o pe Lidia Buble si a fugit direct la Timisoara, acolo unde locuieste fosta sa sotie, Diana, impreuna cu cei…

- Tolea Ciumac, fostul soț al Magdei Ciumac, a intrat prin telefon in legatura pentru a-și spune punctul de vedere. Sportivul spune ca a divorțat de Magda de zece ani și nu il mai intereseaza nimic de ea.

- Ioana Valmar, fosta sotie a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marti, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care presedintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.Ioana Valmar a fost chemata…

- Ioana Valmar, fosta soție a lui Calin Popescu-Tariceanu, a refuzat sa fie audiata marți, in calitate de martor, la Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul in care președintele Senatului este judecat pentru marturie mincinoasa și favorizarea infractorului. Ioana Valmar a fost chemata in instanța…

- La Inalta Curte de Casație și Justiție a avut loc, astazi, un nou termen in dosarul in care fostul ministru de Finanțe, Darius Valcov, este judecat pentru trafic de influența, spalare de bani și efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția. La termenul de marți au…

- Cand l-a cunoscut pe Jeremy, Katie știa ca el a mai fpst casatorit și ca are un copil. Așa ca atunci cand a acceptat sa-i fie soție și-a dat seama ca micuțul Landon și mama lui vor face parte din viața ei, fie ca vrea, fie ca nu. Fosta soție a mirelui și actualul ei soț au fost invitați la nunta, situație…

- Se stie ca in Italia un divort poate ruina un barbat deoarece legile sunt foarte riguroase atunci cand vine vorba despre intretinerea femeii dupa divort. In acest sens pensia alimentara lunara este foarte mare mai ales la sotii cu venituri consistente ca si in cazul lui Berlusconi.

- Dani Mocanu, unul dintre cei mai controversati cantareti de manele din showbiz-ul romanesc, a dat marea lovitura in plan amoros, chiar daca problemele se tin scai de el. Nici bine nu s-a despartit de fosta lui iubita ca a si bifat o noua cucerire pe care vrea sa o duca la altar.

- Este vorba de 60 de milioane de euro, suma ce reprezinta pensia alimentara platita de fostul premier. Dupa divortul din 2014, cuplul n-a convenit, amiabil, asupra valorii pensiei, asa ca valoarea a fost transata tot in instanta: mai intai trei milioane de euro pe luna, iar apoi 1,4 milioane, la solicitarea…

- Silvio Berlusconi a obținut joi revizuirea unei decizii privind pensia alimentara a fostei sale soții Veronica Lario, care va trebui sa-i returneze cele circa 60 de milioane de euro (70 de milioane de dolari) deja primite, relateaza AFP.

- Cuplul a divorțat oficial in februarie 2014, dar nu s-au ințeles asupra pensiei alimentare, fixata mai intai la trei milioane de euro pe luna, iar dupa aceea redusa la 1,4 milioane. Joi, tribunalul din Milano, sesizat de magnatul din Milano, a decis sa anuleze in intregime aceasta pensie,…

- Silvio Berlusconi a obținut joi revizuirea unei decizii privind pensia alimentara a fostei sale soții Veronica Lario, care va trebui sa-i returneze cele circa 60 de milioane de euro (70 de milioane de dolari) deja primite, relateaza AFP. Cuplul a divorțat oficial în februarie…

- Judecatoria Vaslui a emis un ordin de protectie pentru fosta sotie a unui avocat din cadrul Baroului Vaslui. Judecatorii au interzis avocatului Nicolae Horobet sa se mai apropie de fosta sotie si de copil la o distanta mai mica de 200 de metri.

- Irinel Columbeanu este pregatit sa faca orice efort pentru ca fiica lui, Irina, sa aiba o viața cat mai buna. Omul de afaceri a vorbit la Agentul VIP și despre relația pe care o are cu mama fetiței.

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) i-a adus luni la cunoștința liderului PSD calitatea de suspect într-un dosar legat de controversata companie TelDrum din Teleorman, abonata la banii publici.

- Leul de Aur, cunoscut club de streaptease in ani ’90 – 2000, va fi transformat de catre Ioana Gheorghiu intr-un bloc cu trei etaje Ioana Gheorghiu, fosta soție a omului de afaceri Bogdan Gheorghiu, ridica un bloc pe scheletul celui mai vechi club de streaptease, Leul de Aur. Cladirea se afla intr-o…

- Joana Sanz, soția lui Dani Alves, și Alba Carrillo, fosta nevasta a jucatorului de tenis Feliciano Lopez, sunt protagonistele unui conflict. Alba, care e reporter al emisiunii Salvame, a intervievat-o pe Joana la o prezentare de moda: "Sunt jurnalista de sport, ce ar trebui sa-l intreb pe Dani Alves?",…

- Marcel Toader vine la Xtra Night Show cu noi declarații care pot naște controverse. ”Soția domnului Tutilescu nu vrea sa fie in acest scandal, totuși a profitat de scandal și și-a promovat o piesa...”, se intreaba acesta.

- Victima avea o relație cu fosta soție a acestuia, gest considerat de netrecut de spaniol. Fernando Oses Ezpeleta, de 53 de ani, a fost arestat de polițiștii spanioli, fiind acuzat de omor. Barbatul l-a injunghiat mortal pe George Coconașu, un roman de 37 de ani, infigandu-i cuțitul in inima…

- Razvan Simion este un tatic foarte dedicat copiilor sai. Chiar daca nu mai este impreuna cu mama lor, prezentatorul Tv are grija ca intotdeauna sa fie alaturi de micuții lui la diferite evenimente importante.

- Razvan Simion a mers la Timisoara, pentru a sarbatori ziua de nastere a lui Tudor, baietelul lui, care tocmai a implinit 9 ani. Razvan Simion a petrecut alaturi de fosta sotie, Diana, si alaturi de cei doi copii ai lor, Tudor si Ianca.

- Mara Banica nu a mai rezistat si a marturisit tot ce stie despre relatia dintre Pomohaci si femeia care i-a fost timp de doi ani sotie. Mara a dezvaluit faptul ca cei doi nu ar fi intretinut niciodata relatii intime. „Eu din ce stiu, sotia cu care s-a casatorit si a stat doi ani, s-a casatorit „fecioara”,…

- Fosta sotie a lui Razvan Simion, Diana, s-a mutat la Timisoara, dupa divortul de matinal. Femeia si-a luat si copiii dupa ea, astfel ca Razvan este nevoit sa faca niste drumuri, daca vrea sa fie alaturi de ei. Recent, a fost ziua baietelului, Tudor, care a implinit 9 ani.

- Un artist din Spania trece printr-o perioada neagra din viata lui. Fosta lui sotie, cu care era in relatii bune, a incetat din viata, dupa ce s-a luptat din gre, dupa ce a a flat ca sufera de o maladie cumplita. Surprinzator pentru multi a fost mesajul transmis de actuala femeie cu care cantaretul este…