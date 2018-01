Stiri pe aceeasi tema

- Turcia cauta un raspuns in fata noilor planuri de securitate ale SUA la granita cu Siria. Desi interesele Turciei si ale SUA in Orientul Mijlociu sunt divergente, exista inca zone de suprapunere in care cele doua tari pot gasi oportunitati sa coopereze. Una dintre aceste zone este…

- Trupele si tancurile turcesti din apropierea granitei siriene fac ultimele pregatiri pentru a-i ataca pe partenerii kurzi ai armatei americane aflati in nordul Siriei, in timp ce tensiunile dintre Ankara si Washington ating niveluri fara precedent, potrivit Rador care citeaza The Guardian .

- Duminica, coalitia internationala aflata sub comanda SUA, a indicat ca actioneaza impreuna cu militia kurda siriana pentru a infiinta o noua forta de granita de circa 30.000 de oameni. Turcia considera militia kurda YPG (Unitatile de aparare ale poporului kurd), care va face parte din aceasta…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Cel putin 12 civili, intre care patru copii, au fost ucisi in Siria in raiduri aeriene vizand ultimele redute ale gruparii Statul Islamic in estul tarii, a relatat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Bombardamentele, efectuate duminica seara in provincia…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat duminica agentia palestiniana de presa Wafa, citata de AGERPRES. Citeste si: Papa Francisc,…

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…

- Senatorul american John McCain, care sufera de un grav cancer cerebral, s-a internat în spital miercuri, în apropiere de Washington, pentru îngrijiri medicale dupa "efecte secundare normale" ale tratamentului sau, a informat biroul sau, scrie AFP. "Senatorul…

- "Ordon Ministerului Apararii si sefului Statului Major sa inceapa retragerea grupului militar rus spre locatii permanente", a declarat presedintele in cursul unei vizite efectuate luni la baza aeriana Hmeymim din Siria. Putin s-a intalnit in cursul vizitei cu presedintele sirian Bashar al-Assad,…

- Premierul irakian Haider al-Abadi a declarat sambata ca fortele irakiene au alungat din tara si ultimele ramasite ale Statului Islamic, la trei ani dupa ce gruparea jihadista a capturat circa o treime din teritoriul Irakului, transmite Reuters.

- Misiunea armatei ruse in Siria s-a incheiat și teritoriul sirian este eliberat in totalitate de luptatorii gruparii jihadiste Statul Islamic, a anunțat joi Ministerul rus al Apararii, relateaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Raiduri aeriene ruse au ucis in noaptea de marti spre miercuri cel putin 21 de civili, dintre care noua copii, intr-o localitate din estul Siriei, aflata inca in mainile gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat organizatia non-guvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, se va intalni saptamana viitoare la Viena cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, a facut cunoscut vineri un responsabil american, transmite AFP. Cei doi ministri vor discuta in marja unei reuniuni a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE)…

- Michael Flynn, cel care a fost pentru scurt timp consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump, a fost inculpat pentru ca a mințit anchetatorii in cadrul dosarului privind ingerința rusa in alegerile prezidențiale de anul trecut in SUA, a anunțat vineri justiția americana,…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. …

- Peste 340.000 de persoane au fost ucise in Siria incepand din 2011, anunta Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR) intr-un nou bilant. Dintre acestea, peste 100.000 erau civili, transmite AFP. Acest nou bilant a fost anuntat in contextul in care mai multe puteri straine isi intensifica eforturile…

- Hassan Rouhani, presedintele Iranului, a declarat ca a venit sfirsitul retelei teroriste “Stat Islamic”. El a spus despre acesta in contextul in care organizatia jihadista a pierdut teritorii importante din Siria si Irak, informeaza Agentia reuters.com. In plus, generalul Garzilor Revolutionare iraniane,…

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, in urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic, in provincia Deir Ezzor din Siria. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate. 12 copii se numara printre victime.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat participarea in cadrul intalnirii de luni cu omologul sau rus Vladimir Putin, a precizat un consilier prezidential, sub protectia anonimatului. Liderii de la Ankara, Moscova si Teheran vor discuta despre evolutiile din Siria si despre conflictele…

- Rusia a obtinut dovezi care confirma ca alianta internationala coordonata de Statele Unite ofera sustinere retelei teroriste Stat Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii. - continua -

- Liderul gruparii Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, s-ar fi aflat in orașul sirian Albu Kamal in timpul operațiunii armatei siriene și a aliaților sai de ''curațire'' a localitații din estul Siriei, a indicat unul din serviciile de presa militara controlat de mișcarea șiita libaneza Hezbollah, relateaza…

- "Unitatile fortelor noastre armate, in cooperare cu forte auxiliare si aliate, au eliberat orasul Boukamal", situat in estul Siriei, a anuntat armata intr-un comunicat publicat de presa oficiala. Dupa mai multe saptamani de ofensiva, sustinuta de aviatia rusa, trupele regimului si aliatii sai - membri…

- SI a pierdut Raqqa pe 17 octombrie, dupa mai multe luni de lupte contra Forțelor Democratice Siriene (FDS), susținute de Washington.Zeci de mii de oameni au fugit pe timpul ofensivei din acest oraș situat in nordul Siriei, fapt ce l-a transformat intr-o localitate fantoma impanzita de minele…

- Sute de locuitori ai orașului Raqqa au revenit la casele lor in ultimele zile, intr-un prim val de reintoarceri ale civililor dupa ce o alianța kurdo-araba a alungat gruparea Stat Islamic (SI) din cel mai important fief al sau din Siria, transmite luni AFP, citand alianța menționata. SI…

- Aproximativ 100 de oameni au murit într-un atentat cu masina capcana al Statului Islamic în provincia Deir Ezzor, din estul Siriei. Potrivit news.ro, alte zeci de persoane au fost ranite. Armata siriana a preluat controlul total asupra orasului Deir Ezzor (est), ultimul…

- Controlul total asupra orasului Deir Ezzor, ultima reduta a gruparii jihadiste Stat Islamic, a fost preluat de armata siriana, potrivit unui anunt facut de televiziunea siriana de stat, citat de AFP. “Armata anunta ca a preluat controlul toral al orasului Deir Ezzor”, a anuntat televiziunea de stat,…

- Televiziunea oficiala a anunțat, potrivit EFE, ca forțele armate au reușit sa "elibereze" Deir Ezzor dupa anihilarea unui numar mare de extremiști și distrugerea armelor și echipamentelor acestora.Observatorul sirian pentru drepturile (OSDO), o organizație neguvernamentala siriana cu sediul…

- Donald Trump, presedintele SUA, a scris, miercuri, pe Twitter ca individul care a comis atacul de marti din New York a ajuns pe teritoriul Statelor Unite prin intermediul programului ”loteria vizelor”, adaugand ca vrea sa elimine acest program, relateaza The Associated Press. ”Teroristul…

- Un submarin rusesc a lansat, marți dupa-amiaza, trei rachete balistice din Marea Mediterana împotriva unor obiective ale gruparii Stat Islamic din provincia Deir Ezzor, informeaza AFP citata de Agerpres. Aceasta este ultima regiune din Siria aflata sub controlul gruparii jihadiste.…

- Sase presupusi membri ai gruparii Stat Islamic (SI) au fost ucisi miercuri intr-un atac cu drona, probabil american, in centrul Yemenului, au anuntat responsabili ai serviciilor de securitate yemenite, informeaza AFP. Drona a vizat un grup de combatanti ai SI in Qaifa, provincia centrala Baida, au…

- Gruparea Statul Islamic a fost acuzata luni ca a ”executat cel putin 116 civili” intr-un oras din centrul Siriei, dupa care a fost dislocata din localitate, in contextul in care sub controlul jihadistilor se mai afla doar un teritoriu restrans in aceasta tara devastata de razboi, relateaza AFP.Tinta…

- Orașul Rakka din Siria pare sa fie doar o ruina. Bastion al gruparii teroriste Statul Islamic, Rakka a fost recucerit in urma cu doar cateva zile, dupa o ofensiva a coaliției conduse de SUA. Acum, Rusia a denunțat „bombardamentele barbare”, care au avut loc in timpul luptelor pentru eliberarea orașului…