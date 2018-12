Teroristul francez care a comis atacul de la Strasbourg este un islamist radicalizat

Stiri pe aceeasi tema

- Cherif C., cautat de autoritațile din Franța pentru atacul armat din Strasbourg, este un cunoscut pentru infracțiunile de furt și violența, cazierul sau judiciar adunand 27 de condamnari de drept comun in Franța, germania și Elveția, a declarat procurorul general al Franței, Remy Heitz. Atacatorul ar…

- Suspectul, Cherif Chekatt, in varsta de 29 de ani, nascut la Strasbourg, este o persoana cunoscuta de serviciile de securitate franceze drept o posibila amenințare terorista. Acesta ar fi fugit de la fața locului cu un taxi, dupa un schimb de focuri cu polițiștii. Autoritațile au transmis ca cel…

- Sute de polițiști participa la operațiunea de cautare a supectului in atacul armat din Strasbourg din estul Franței, in urma caruia trei persoane au murit și alte 11 au fost ranite, in timp ce autoritațile au decretat o amenințare de securitate ridicata, relateaza Le Figaro și BBC.Suspectul,…

- Atacul armat comis marti seara la Strasbourg, care a facut cel putin patru morti si 13 raniti, este al treilea incident soldat cu victime din Franta in acest an clasificat oficial drept terorism, scrie agentia dpa, potrivit Agerpres. Procurorii francezi au spus ca trateaza incidentul ca pe un…

- Barbatul banuit de atacul sangeros comis aseara la Strasbourg se afla inca in libertate. Cel putin trei oameni au fost ucisi si alti 12 raniti dupa ce individul ar fi deschis focul in apropierea Targului de Craciun din orasul vechi. Suspectul dat in urmarire a fost identificat. Este un localnic, are…

- Un atac armat a avut loc, marți seara, in centrul orașului Strasbourg, din Franța. Potrivit presei locale, cel puțin o persoana a murit, iar alte zece au fost ranite. Centrul orașului a fost...

- Propunerea oficiala va fi facuta de Guvern in cursul zilei de marti si va fi trimisa spre aprobare in Parlament, a precizat oficialul danez. Autoritatile din intreaga lume iau in considerare noi restrictii la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel, pentru a indeplini reglementarilor mai stricte…

