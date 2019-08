„Teroristul de la Iași”, individul bolnav psihic care a incercat sa arunce in aer Universitatea, vrea sa fie eliberat. Oliver Stan este inchis intr-un spital de psihiatrie și a cerut recent judecatorilor sa-i aprobe sa-și cintinue tratamentul la domiciliu. A fost refuzat astfel ca va ramane mai departe in Spitalul de Psihiatrie Padureni-Grajduri. Recent, magistrații din cadrul Judecatoriei Iași au dispus menținerea masurii internarii medicale in cazul lui Oliver Florin Stan. Dar acesta a contestat decizia instanței de judecata, relateaza bzi.ro. Oliver Stan a cerut de mai multe ori inlocuirea…