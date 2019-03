Stiri pe aceeasi tema

- Premierul neozeelandez Jacinda Ardern a anunțat ca ministrul de Externe de la Wellington, Winston Peters, va efectua o vizita in Turcia pentru a combate afirmațiile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan privind atentatul de la moschei din Christchurch, informeaza cotidianul The Straits Times, potrivit…

- Atentatul comis de un extremist de dreapta împotriva a doua moschei din Noua Zeelanda face parte dintr-o "operatiune" mai larga vizând Turcia, a afirmat luni presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu este un act izolat, este ceva…

- Guvernul Noii Zeelande l-a criticat pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dupa ce acesta a aratat în repetate rânduri imagini video de la atacul armat de la moscheile din Christchurch mulțimilor adunate pentru a protesta, relateaza The Guardian.Erdogan spune ca ar trimite acasa…

- Autoritațile din Noua Zeelanda au anunțat ca autorul celor doua atacuri armate produse vineri la moscheile Al Noor și Linwood din Christchurch, în urma carora 50 de persoane au murit, a acționat singur, relateaza Mediafax citând BBC.Alte trei persoane au fost arestate în urma…

- Vineri, Putin a trimis o telegrama in care a exprimat condoleanțe prim-ministrului Noii Zeelande, Jasinde Ardern, in legatura cu atacul terorist din orașul Christchurch, subliniindu-și speranța ca toți cei implicați vor suferi o pedeapsa bine meritata.

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca intre 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…