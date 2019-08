„Teroristul“ cu mască Filmul de groaza de pe strazile orasului Navodari, judetul Constanta, a inceput in jurul orei 3.00 a noptii de joi spre vineri. Cu un comportament specific persoanelor aflate sub influenta alcoolului sau a substantelor psihotrope, un barbat de 25 de ani, originar din Iasi, a inceput sa fugareasca un grup de turisti, fluturand inspre ei doua cutite. Protagonistul, Alexandru Nicu Cuprian, avea pe fata o masca din plastic si se afla pe strada Albinelor atunci c&acir (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

