Principalul suspect in cazul atacului efectuat, in luna februarie, in regiunea Kashmirului indian, in urma caruia 46 de militari indieni au murit, se numara printre cei trei militanti ucisi de fortele de securitate, relateaza site-ul agentiei Dpa.

Mudasir Ahmed Khan, in varsta de 23 de ani, face pare dintre cei trei militanti ai organizatiei teroriste Jaish-e-Mohammad care au fost omorati in cadrul unei operatiuni a fortelor de securitate, desfasurate intr-un oras din districtul Pulwama. Khan, suspectat comandat local al organizatiei, este presupus ca fiind „principalul suspect" care…