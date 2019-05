Terorişti ucişi de serviciile de securitate Ministerul egiptean de Interne a comunicat ca sapte islamisti au fost ucisi in confruntari produse in zona 6 Octombrie din Cairo. Alti cinci presupusi teroristi au murit in schimburi de focuri produse in cartierul Shorouk.



Potrivit autoritatile egiptene, este vorba de membri ai grupului islamist Hasm, structura militara a miscarii Fratii Musulmani.



Operatiunea de securitate a avut loc dupa un atentat produs duminica in apropierea Piramidelor Giza, incident soldat cu ranirea a 17 turisti.



