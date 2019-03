Terorişti prinşi înainte de masacru, în centrul Europei Suspectii, cu varste cuprinse intre 20 de ani si 42 de ani, au fost arestati in cursul unor razii intreprinse vineri dimineata de politie in regiunea din jurul orasului Frankfurt, a anuntat Parchetul din Frankfurt intr-un comunicat, fara sa indice cetatenia suspectilor. Principalii suspecti sunt un tanar de 21 de ani din Offenbach, oras situat aproape de Frankfurt, si doi frati de 31 de ani din Wiesbaden, care ar avea legaturi cu comunitatea islamista salafista din zona, se precizeaza in comunicat. Suspectii luasera deja legatura cu ''diversi traficanti de arme, au inchiriat un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

