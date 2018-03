Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30.000 de persoane radicalizate ce reprezinta o amenintare potentiala de terorism jihadist se afla in prezent in Europa, a avertizat luni directorul Europol, Rob Wainwright, citat de agentia...

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Bogdan Cojocaru, a discutat cu oficialii Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” despre unele dintre provocarile invatamantului universitar iesean.

- CFR Cluj, locul 1, și FCSB, locul 2, se intalnesc duminica, de la ora 20:45, in derby-ul play-off-ului Ligii 1. Istoria ultimilor ani anunta ca arbitrii sunt cei care decid in mare masura ceea ce se intampla atunci cand CFR si FCSB se afla fata in fata. Daca e meci CFR - FCSB, unul dintre cele mai importante…

- Fotbalistul luat de la Astra, Constantin Budescu, a adus de unul singur 12 puncte in sezonul regulat, la care se adauga inca doua cu Viitorul, in prima etapa a play-off-ului. Fara aceasta contributie trupa lui Dica ar fi fost aut din lupta pentru titlu si tremura pentru un loc de cupa europeana! FCSB…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader, despre extradarea lui Sebastian Ghita. Ministerul Justiției va trimite un nou set de documente in vederea extradarii fostului deputat Sebastian Ghița. Tudorel Toader a explicat ca, la solicitarea judecatorilor din Serbia, Ministerul Justiției va transmite noi documente…

- Catherine De Bolle, din Belgia, va deveni de la 1 mai directorul Europol, agentia europeana de lupta impotriva criminalitatii, a anuntat joi Consiliul Uniunii Europene care reprezinta cele 28 de state membre, relateaza AFP. Este pentru prima data cand o femeie accede la aceasta functie. Catherine…

- O stație spațiala chinezeasca, plina cu un material toxic, se poate prabuși in Europa. O stație spațiala scapata de sub control, pusa pe orbita de China, se va prabuși pe Pamant in doar cateva...

- Propunerea privind eliminarea taxei radio-tv a fost respinsa duminca de elvetieni prin referendum. Aceasta taxa este una din cele mai mari din Europa. De asemenea, in 2014, elvetienii au refuzat cel mai mare salariu minim pe economie de peste 3.000 de euro pe luna.

- Social-democratii intra in Comitetul Executiv National, intrevedere premergatoare a Congresului de sambata. Pana sa ajunga sa discute intre ei, pesedistii au facut si precizari in fata presei. Raspunzand unei intrebari, Liviu Dragnea a tinut sa spuna ca actualul numar 2 in cadrul PSD se va bucura de…

- Elvetienii se vor pronunta duminica, 4 martie, prin referendum, asupra unei propuneri privind eliminarea taxei radio-tv care finanteaza mass media publice, un vot care ar putea duce la disparitia singurului post radio TV cu acoperire nationala, SSR, care isi difuzeaza emisiunile in cele patru limbi…

- „Ma numar printre romanii fericiti care vin in fiecare zi cu placere la munca”, a declarat, intr-un interviu acordat Gandul.info si Mediafax, medicul veterinar Florin Leca, cel care a infiintat prima clinica de cardiologie veterinara si a facut prima implantare a unui stimulator cardiac.

- Federația Internaționala de Tenis a publicat sumarul controalelor doping din 2017. Sunt cu 1.394 mai multe decat in 2016. 85 de jucatori și jucatoare au fost testați anul trecut in regimul 7+, adica mai mult de 7 controale atat in competiții, cat și in afara lor. ...

- Fanii dinamoviști anunța ca vor veni in numar uriaș, peste 4.000 de oameni, in orașul in care-și vor juca ultima șansa la play-off. Soarta lui Dinamo se decide sambata seara, la Giurgiu, unde se va disputa un meci decisiv pentru elevii lui Miriuța și pentru antrenor insuși. Avand in vedere miza, suporterii…

- Sunt șase luni de cand teroarea a pus stapanire pe unul dintre cele mai vizitate orașe din Europa. In urma cu jumatate de ani, Barcelona era ținta unui atentat terorist care indolia intreg continentul. 14 oameni au murit și aproximativ 120 au fost raniți, dupa ce o duba a intrat in mulțime, pe cunoscutul…

- Monica Niculescu i-a raspuns lui Caroline Wozniacki dupa ce aceasta din urma s-a adresat arbitrului in timpul optimilor de finala ale turneului de la Doha pentru a se plange de atitudinea lui Niculescu.

- Chiar daca pretul de tranzactionare al monedelor virtuale a avut fluctuatii importante in ultima luna, scaderile au fost doar temporare iar interesul publicului fata de acestea este departe de a fi scazut. Acelasi lucru poate fi spus si despre...

- Aducerea lui Alexis Sanchez (29 de ani) pe Old Trafford nu a reprezentat doar transferul unui fotbalist cu calitati remarcabile, ci si un capital de imagine consistent pentru Manchester United, chilianul stabilind deja mai multe recorduri in acesta privinta. ...

- Dinamo și CSU Craiova vor juca azi, de la ora 20:45, in primul meci tare din 2018. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, LookTV și TV Digi Sport. Fanii lui Dinamo vor sa fie aproape de echipa favorita in primul duel spectaculos din acest an, de care depinde calificarea in…

- Comertul online din Romania a inregistrat in 2016 cea mai mare crestere din Europa, de 38%, mai mult decat dublu fata de media europeana, de 15%, conform unui studiu Ecommerce Europe. In 2017, estimarea era de 2,5 miliarde de euro, insa in realitate valoarea cumparaturilor online a ajuns la…

- O femeie de 42 de ani din Dagestan, in sud-vestul Rusiei, a adus pe lume o fetița care a cintarit 6,3 kilograme la naștere, de doua ori mai mult decit greutatea medie a nou-nascuților, scrie El Pais. Bebelușul este al cincilea copil al familiei și a fost nascut pe cale naturala, fara anestezie epidurala…

- "Trei ani am fost jucator profesionist de poker. De fapt astia sunt si banii cu care am inceput acest business. Cu 100.000 de euro bani proprii si ceva imprumuturi. Afacerea cu platformele online pentru poker am inceput-o prea devreme. Atunci toti jucatorii online migrau catre platformele internationale.…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, a preluat controlul asupra firmei Depaco, unde detine 67% din actiuni, urmand sa detina 100% din companie in maxim 4 ani, in baza unei…

- Este vorba de modelul Jazz care a primit in premiera un facelift exterior menit a improspata imaginea masinii in Europa. Din punct de vedere tehnic noul Jazz facelift este oferit acum si cu motorizarea pe benzina 1.5 litri de 130 CP, motor care este aspirat si care era comercializat pana…

- Fantomele trecutului bantuie Europa. Nu e vorba doar despre noile amenintari – valuri de migranti, terorism intern, luptatori in teatre de operatiuni teroriste care revin acasa, separatism – ci si de mai traditionalele nationalism, euroscepticism, xenofobie, populism, curente care zguduie unitatea europeana,…

- Peste 1.000 de participanti, din care 700 de elevi, din 120 de tari sunt asteptati sa participe, in perioada 3 – 14 iulie, la Cluj-Napoca, la Olimpiada Internationala de Matematica, care are un buget de peste un milion de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX. Seful ISJ Cluj, Valentin…

- Ei bine aici multi vor spune ca britanicii sunt subiectivi, insa acest top este realizat conform intrarilor in service. Deci nu este vorba de cuvantul clientilor, ci de problemele reale ale maisnilor moderne care din pacate sunt mult sub media celor construite in Europa in anii 90.…

- Patronul de la FCSB a reactionat dur la scurt timp dupa ce Simona Halep si-a pierdut azi titlul de nr. 1 WTA in finala de la Australian Open. Gigi Becali a facut declaratii transante. Va reamintim ca romanca noastra a fost invinsa de tenismena daneza Caroline Wozniacki intr-un meci extrem de tensionat…

- Ferrari 2018 Forza Rossa, reprezentantul Ferrari pe piața locala, deschide oficial unul dintre cele mai mari showroomuri din lume, dedicate exclusiv marcii Ferrari. Amplasata in Otopeni, pe Calea Bucureștilor la numarul 91A, cladirea Forza Rossa, proprietate a grupului, este unul dintre cele mai mari…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, s-a intalnit cu reprezentantul OSCE. OSCE va observa alegerile locale din acest an in Belarus. Despre apropiatele alegeri locale, care vor avea loc in Belarus in 18 februarie, Aleksandr Lukasenko a discutat cu reprezentantul Organizatiei pentru Securitate…

- Echipa romaneasca Atlantic 4, din care face parte si brasoveanul Andrei Rosu, a incheiat cu bine cursa de traversare a Oceanului Atlantic. Brașoveanul Andrei Roșu, in echipaj cu Vasile Oșean, Ionuț Olteanu și Marius Alexe, a traversat Atlanticul, in ambarcațiunea „Maria” (cea mai rapida barca de tip…

- Angelique Kerber, adversara Simonei Halep din sferturile de finala de la Australian Open, va inregistra un salt spectaculos in clasamentul WTA dupa finalul turneului de la Antipozi. Indiferent de rezultatul meciului cu Simona Halep, Kerber va urca pana pe locul 9 in clasamentul WTA. Nemtoaica nu va…

- Duma de Stat a Rusiei a adoptat miercuri o declaratie cu privire la inadmisibilitatea discriminarii mass-media ruse in Republica Moldova, relateaza deschide.md. Prin documentul adoptat, deputatii rusi indeamna Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei si Organizatia pentru Securitate…

- Kaufland Romania deschide miercuri cel de-al doilea magazin din Satu Mare, acesta fiind cel de-al 117-lea hipermarket al retelei pe piata local. Investitia medie intr-un astfel de magazin este de 7-10 milioane euro, suma acoperind si achizitia terenului. Pana in martie, retailerul…

- Schioarea Sofia Goggia (Italia) a castigat duminica proba de coborare de la Bad Kleinkirchheim (Austria), devansandu-le pe compatrioatele sale, Federica Brignone si Nadia Fanchini. Pe o pista cu greu amenajata, acoperita de putina zapada din cauza temperaturilor ridicate, Goggia a avut…

- Regiunea 30 Doradus este una dintre cele mai mari zone in care se formeaza stele din apropierea Caii Lactee. Peste 2.400 de stele masive din centrul 30 Doradus, cunoscut si cu denumirea de nebuloasa Tarantula, emit radiatii si vanturi puternice...

- Horoscop ianuarie 2018. Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata ce ti-au pregatit astrele.

- “În aceasta perioada au fost sesizate 74 de infractiuni. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 282 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare totala depașește 87.000 de lei. Astfel, pentru abaterile rutiere constatate, au fost aplicate 216 sancțiuni contravenționale,…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane, in principal pentru transportul de intariri sau stocarea de materiale pentru a "descuraja" agresiunea Rusiei,…

- Cel mai provocator si inedit mesaj de Craciun a venit din partea Serviciului Roman de Informatii. De ce este provocator? Pentru ca mesajul este codat, iar internautii au acceptat provocarea incercand sa-l sa-l descifreze.

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…