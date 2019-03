Terorişti arestaţi pe aeroport ''Putem confirma ca politia de frontiera a arestat ieri (miercuri), pe aeroportul Vaclav Havel din Praga, doi straini pe baza unui mandat de arestare european emis de Oficiul federal pentru protectia Constitutiei si lupta contra terorismului de la Viena'', a indicat politia ceha pe Twitter. Arestati la scurt timp dupa sosirea lor in Republica Ceha, cei doi au fost plasati in detentie, iar autoritatile cehe au luat legatura cu cele austriece in acest caz. Un tribunal ceh trebuie sa ia o decizie in legatura cu eventuala lor extradare. Contactata de AFP, purtatoarea de cuvant a politiei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

