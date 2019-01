Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluire-bomba despre salariul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan! Ies la iveala noi informații despre veniturile șefei Ministerului Afacerilor Interne. Dupa ce sindicaliștii din Poliție i-au facut public salariul, acum s-a aflat ca...Citește AICI ce DEZVALUIRE-BOMBA a fost facuta despre SALARIUL…

- Angajari in POLIȚIE 2019. MAI scoate la concurs 290 de posturi, prin incadrare directa. Inscrierile se fac la sediile unitaților de poliție care au scos posturile la concurs, pana pe 22 ianuarie 2019. Persoanele care iși doresc o cariera in Poliția Romana se pot inscrie la concursurile organizate pentru…

- Bomba sfarșitului de an ne-o ofera unul dintre foștii membri ai trupei Akcent, despre care s-a aflat ca divorțeaza de soția lui dupa zece ani de mariaj si 14 ani de relatie! Nu se știe de ce au luat aceasta decizie, și din ce motiv, insa un lucru este clar, și-anume ca vor ramane prieteni de dragul…

- Un reporter celebru al publicatiei germane Der Spiegel, Claas Relotius, recompensat cu distinctii prestigioase, a admis ca a inventat declaratii si surse pentru cel putin 14 articole, potrivit The Hollywood Reporter. In urma cu patru ani, acesta...

- Remus Borza, deputat independent, in cea mai noua ediție a emisiunii „Borza Analytica" de la DCNews, a anunțat ca, in ianuarie 2019, va lua o decizie radicala in ceea ce privește viitorul sau politic, precizand ca a luat

- Birouri de difuzare ale CNN din New York au fost evacuate de politie, joi seara, dupa primirea unui telefon care anunta ca cinci bombe au fost ascunse in Time Warner Center Building, perturband programul de emisie al canalului de televiziune american, a anuntat politia, relateaza Reuters, titrat de…

- Luni, in centrul orașului Tunis, o explozie puternica a avut loc. Surse din cadrul serviciilor de securitate tunisiene au anunțat ca explozia a fost provocata de o islamista care s-a aruncat in aer.