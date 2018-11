Stiri pe aceeasi tema

- Sapte ministri europeni de justitie, reuniti luni la Paris pentru o conferinta privind lupta impotriva terorismului, s-au angajat sa imbunatateasca asistenta victimelor in cazurile transnationale, conform unei declaratii politice comune, relateaza AFP. Ministrul francez Nicole Belloubet…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri dimineata, in plenul Parlamentului European, unde se dezbate respectarea statului de drept in Romania, unul dintre subiecte fiind protestul de pe 10 august din Piata Victoriei. Premierul a transmis la Strasbourg ca ceea ce s-a intamplat la Bucuresti,…

- Profesorii din Spania, Germania, Franta si alte tari i-au invatat pe colegii lor din Moldova cum sa faca lectiile mai interesante si utile. Totul in cadrul proiectului "Teach Me" initiat de programul Uniunii Europene - Erasmus.

- Conform datelor inregistrate de Vola.ro și Revolut in perioada iunie - august 2018, numarul romanilor care aleg sa iși petreaca vacanța de vara in strainatate este in creștere de la an la an. Vola.ro, liderul pieței de rezervari bilete de avion online din Romania, a inregistrat vara aceasta peste 100.000…

- Subiectul haldei de zgura a fost readus in Consiliul Local Resita, in ideea preluarii acesteia de la TMK, a nivelarii terenului, acoperirii cu pamant si transformarii intr-o zona verde. La finalul discutiilor, primarul Ioan Popa a facut cateva precizari: „Halda de zgura eu o vad de vreo doi…

- Italia si Ungaria, doua tari care au criticat dur politicile europene privind imigratia, au promis marti sa lucreze impreuna la o abordare mai dura privind migrantii, scrie Reuters. Viceprim-ministrul italian, Matteo Salvini s-a intalnit cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, la Milano, titreaza…

- Grecii au fost salvati de UE de la faliment. A fost un proces dur si uneori nedrept. Dar nu a existat alternativa. De marti, incepe un nou experiment. Timp de opt ani, UE a dat dovada de o solidaritate enorma si a aratat ca impreuna pot fi realizate lucruri uimitoare. Sanitizarea finantelor…