- Intalnirea Klaus Iohannis-Theresa May a fost anulata. Guvernul britanic discuta inca textul acordului de retragere a Marii Britanii din UE, iar premierul britanil Theresa May se afla inca in sedinta. Va informam ca intrevederea Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu Prim-ministrul Regatului…

- Niciun alt proiect major nu este depus la Comisia Europeana in afara magistralei de metrou M6, a afirmat, vineri, comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, care a adaugat ca este trist ca in alte state poate contribui la dezvoltarea...

- Plenul Senatului a modificat luni Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, ca urmare a reexaminarii actului normativ impuse de Decizia CCR 453/2018, prin care legea a fost declarata partial neconstitutionala,…

- 1.600 de autospeciale vor intra in dotarea Politiei Romane Foto: politiaromana.ro. 1.600 de autospeciale vor intra în dotarea Politiei Române pâna la sfârsitul anului, a declarat seful institutiei, chestorul general Ioan Buda. El a mai spus ca o parte dintre aceste…

- Ambasadorii din 13 state arabe s-au intalnit marti in capitala australiana Canberra, preocupati ca o eventuala recunoastere de catre Australia a Ierusalimului drept capitala a Israelului ar putea pune sub semnul intrebarii perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, informeaza Reuters. Reuniunea are…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a anuntat luni ca saptamana viitoare va fi depus la Parlament un proiect de lege privind parteneriatul civil."Vreau sa va spun ca acest proiect este aici si este completat, este complet, a fost discutat cu partenerii din societatea…

- Guvernul discuta, in ședința de joi, un proiect de act normativ care introduce in legea adoptiei stimulente financiare care incep de la 600 de lei pe luna pentru adoptator sau familia adoptatoare, precum și o suma anuala suplimentara de 1.500 de lei, potrivit ordinii de zi remisa MEDIAFAX.Pe ...