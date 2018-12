Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a atacat, vineri, la Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) Legea care prevede declasificarea hotararii CSAT, care a stat la baza protocoalelor cu SRI, initiata de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Legea privind declasificarea unor documente i-a fost transmisa lui…

- – E gresit ca, astazi, fetele cauta un baiat cu bani? – Da! Trebuie sa-l mai caute si cu inima! Si mai este ceva. Intr-un baiat mai trebuie sa existe si o doza de barbat, nu numai un fatalau! Marea drama pe care o traim noi astazi, in secolul XXI, stiti care este? Nu ca The post Fetele trebuie sa…

- Augustin Lazar a transmis, vineri seara, prin intermediul Parchetului General, un comunicat de presa in care nu mai neaga vehement existența unei rezoluții de clasare in dosarul sau de candidat, dar susține ca, in niciun caz, prin existența acesteia nu s-ar urmari influențarea Președintelui Romaniei,…

- Jurnaliștii Ema Zeicescu și Claudiu Popa, de la TVR, respectiv Realitatea TV, sunt urmariți penal de procurorii DIICOT pentru deținere de droguri. Potrivit unui comunicat de presa, remis joi, „procurorii DIICOT-Structura Centrala au dispus, prin ordonanta din data de 02.10.2018, efectuarea in continuare…

- Monica Macovei, europarlamentar și fost ministru al justiției, a atacat din nou Guvernul și puterea politica din Romania, in discursul sau din timpul dezbaterii din Parlamentul European privind situația statului de drept din Romania. Pe langa atacurile mincinoase și dezinformarile cu care a obișnuit…

- Organizatia PSD Suceava a decis, in sedinta Comitetului Executiv Judetean de vineri, sustinerea unitatii partidului si a actualului presedinte la nivel national, Liviu Dragnea. Intr-un comunicat de presa, remis dupa sedinta, se arata ca organizatia suceveana a PSD nu agreeaza divizarea partidului si…

- Apar primele decizii ale organizațiilor județene ale PSD dupa scandalul provocat de publicarea in presa a scrisorii prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD și de la șefia Camerei Deputaților. Prima astfel de rezoluție a fost anunțata de PSD Hunedoara. “Marea majoritate a celor…

- Președintele PSD Cluj, Gabriel Horia Nasra, a dezmințit, joi, informațiile publicate pe surse de o parte a presei, potrivit carora, s-a numara printre liderii de filiale care ar urma sa ceara demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al PSD. “Pentru o corecta informare: Discuția cu dl. Radulescu…