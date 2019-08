TEROARE la Londra - Un ofițer de poliție a fost ÎNJUNGHIAT în cap Un ofițer de poliție a fost injunghiat de mai multe ori, inclusiv in zona capului, in timp ce incerca sa opreasca un vehicul in Londra, dar autoritațile au transmis ca ranile nu ii pun viața in pericol, informeaza postul BBC News. Ofițerul, in varsta de 28 de ani, a fost atacat, joi, in timp ce incerca sa opreasca un vehicul in zona Leyton, o suburbie din estul Londrei. Deși ranit, polițistul a reușit sa-l imobilizeze pe agresor folosind pistolul taser cu electroșocuri, conform Mediafax. Poliția londoneza a transmis ca ofițerul iși va reveni, in pofida ranilor grave suferite. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

