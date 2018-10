Teroare in Praga. Un şarpe mamba, liber în oraș, capturat Un sarpe mamba verde, specie foarte veninoasa si agresiva, cu o lungime de doi metri, care a disparut marti dupa ce si-a muscat proprietara, a fost gasit si capturat vineri seara, a anuntat directorul gradinii zoologice locale, informeaza AFP. 'Mamba a fost localizat! Si capturat!', a spus Miroslav Bobek pe Twitter. Reptila, a carei evadare a creat panica in randul rezidentilor unui cartier din Praga, a fost gasita de o femeie in gradina sa, incolacita de trunchiul unui nuc, la circa 200 de metri de casa de unde fugise. 'Sunt inca in stare de soc', a marturisit femeia pentru agentia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

