Teroare în centrul Varşoviei. Un individ cu cagulă a atacat cu cuţitul în biserică, o persoană a fost ucisă "In ciuda tentativelor de reanimare, persoana atacata cu cutitul nu a supravietuit", s-a anuntat la radio. In graba de a disparea, asasinul a lasat la locul crimei cutitul si rucsacul. Politia din capitala Poloniei face apel la populatie sa fie foarte atenta in locurile publice. Oamenii legii au ajuns la fata locului la trei minute dupa ce au fost anuntati de incident. Atacul s-a produs intr-o biserica din centrul orasului, fiind atacate doua persoane. "Persoana decedata este tatal preotului, un barbat in jur de 60 de ani", au anuntat autoritatile. Ranitul este chiar preotul respectivei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

