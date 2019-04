Teroare în Anglia la Harrowbarrow după ce animalele domestice cât și sălbatice au început să dispară unul câte unul Atacurile au inceput sa apara in urma cu puțina vreme. Intai o pisica, apoi alta. Stapanii animalelor au pus dispariția pe seama perioadei de imperechere, dar animalele nu au mai aparut. Apoi, stapanul unui caine a sesizat faptul ca animalul sau a fost grav ranit in timp ce il plimba noaptea prin gradina. Dus la veterinar acesta i-a confirmat ca a fost atacat de un animal mare, posibil o pantera. Criminaliștii poliției din Harrowbarrow au ridicat o urma a unui animal dar au evitat sa spuna despre ce este vorba pentru a nu crea panica. Un ofițer a spus: "Ceva a fost aici, care nu ar… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

