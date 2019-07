Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav de circulație, in vestul țarii, provocat de un motociclist, care a devenit victima in urma proprie-i greșeli. Barbatul in varsta de 66 de ani a fost transportat in stare grava, la spital, fiind izbit de o mașina. Incidentul s-a produs in jurul orei 10.30, pe DN69, drumul care leaga Arad…

- O femeie de 65 de ani din Lugoj a fost ranita duminica intr-un accident produs pe raza localitatii Soceni, in apropiere de Resita. Femeia era pasager intr-o masina condusa de un barbat de 47 de ani din Costeiu. Masina in care se aflau cei doi a fost lovita in plin intr-o curba, de un sofer care a pierdut…

- Un șofer care circula cu viteza - conform martorilor avea peste 70 de kilometri pe ora - a spulberat doua persoane care traversau regulamentar strada in Bacau. Incidentul a avut loc luni dimineața, in dreptul magazinului Luceafarul, a notat desteptarea.ro. Șoferul nu s-a mai uitat la semaforul care…

- Fratele femeii din Arad care a fost atacata de iubitul gelos cu cuțitul a murit. Barbatul de 22 de ani a sarit sa-și apere sora, dar a fost injunghiat și el de agresor. Incidentul a fost transmis live pe Facebook, fiindca tinerii se aflau la un chef cand atacatorul a dat navala in casa și a taiat-o…

- Incident șocant in Maramureș! In timpul unei razii, polițiștii de la trupele speciale au incercat sa opreasca o mașina de teren in localitatea Poienile de sub Munte, insa șoferul nu a oprit. Ulterior, a fost o urmarire, in care oamenii legii au tras mai multe focuri in aer și in autovehicul.Din…

- Un grav accident de circulație petrecut aseara a dus la moartea unui tanar in varsta de doar 16 ani. Tragedia s-a petrecut pe strada Tiberiu din Arad, in jurul orei 23.20. Conform IPJ Arad, „un barbat de 30 ani, din Arad, a condus un autoturism pe str. Tiberiu, iar la intersecția cu strada Lacramioarelor…

