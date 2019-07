Stiri pe aceeasi tema

- Huawei a depus o cerere de inregistrare la Oficiul pentru Proprietatea Intelectuala al Uniunii Europene pentru un sistem de operare utilizat pe mobil si computer numit Harmony. Cererea este datata 12 iulie 2019 si este in curs de examinare.

- Lipsa forței de munca ii obliga pe tot mai mulți patroni sa aduca muncitori straini, in special din Asia. Cererea pentru lucratorii vietnamezi, nepalezi sau filipinezi este in creștere in construcții, agricultura și turism.

- Scopul proiectului de act normativ este de a consolida autoritatea vamala si de a asigura indeplinirea misiunii acesteia stabilita la nivelul Uniunii Europene. In conditiile in care Romania gestioneaza a doua cea mai mare frontiera externa a UE, iar tendintele fenomenelor infractionale transfrontraliere…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins joi cererea prin care fostul comisar european pentru sanatate, John Dalli, cerea sa i se acorde despagubiri dupa ce a fost nevoit sa demisioneze in octombrie 2012, in urma unui scandal de trafic de influenta legat de industria tutunului, transmite…

- Un sondaj comandat de Consiliul European pentru Relatii Externe arata ca peste jumatate dintre europeni, inclusiv 58% dintre romani, sunt de parere ca UE se va dezintegra in urmatorii 20 de ani. Sondajul realizat de compania YouGov arata ca in Franta, Germania, Belgia, Italia, Olanda, Austria, Slovacia,…

- Inalta Curtea de Casatie si Justitie a admis in parte o cerere formulata de judecatoarea Camelia Bogdan de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, pe tema dreptului Curtii Constitutionale de a se pronunta pe tema alcatuirii completurilor de la ICCJ. Sesizarea CJUE a fost facuta de un complet…