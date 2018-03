Stiri pe aceeasi tema

- „Cand am pornit acest program, ne-am gandit sa salvam cele doua rase de porci, care s-au pierdut de-a lungul vremii, din cauza dezinteresului unora si altora. Noi am identificat, la nivel national, 188 de crescatori de porci din cele doua rase, de la care, printr-un program de urmarire atenta…

- Startul se va da in fiecare marți, timp de 62 de saptamani de acum incolo. Cursa se va termina inainte de a se intuneca. Prima cursa din acest sezon al MEB Run Day va avea loc marți, 27 martie. Intalnirea alergatorilor va avea loc la ora 18:50, in capatul strazii Fervenția din Dumbravița,…

- Șapte elevi din Baloșești nu au mai ajuns vineri la școala din Tomești, deoarece nu putea urca microbuzul pentru a-ai aduce la unitatea de invațamant din comuna Tomești. Reprezentanții școlii din Tomești le-au transmis parinților sa nu vina elevii vineri la școala. Este vorba despre doi elevi…

- Potrivit organizatorilor, partenerii acestei expozitii sunt: Liceele „General Dragalina“ si „Mihai Novac“, Scoala Gimnaziala „Romul Ladea“, Gradinita PP 1, precum si cele doua Centre de tineret „Adormirea Maicii Domnului“ si „Sf. M. Mc. Ecaterina“. Pe parcursul celor doua zile, de buna dispozitie…

- Donația sugerata de organizatori este de minimum 50 lei/persoana. „Intrarea este libera, insa locurile sunt limitate, va rugam pentru participare sa va rezervați locurile din timp”, transmit organizatorii. Concertul va avea loc duminica, 25 martie, la Biserica romano-catolica Sf. Spirit,…

- In Timiș au fost vaccinați, de la finalul lunii noiembrie 2017 pana in 5 martie 2018, nu mai puțin de 23.000 de oameni. Conform reprezentanților DSP Timiș, populația ținta (formata din batrani, copii și alte persoane cu risc) a fost vaccinata pana in momentul de fața. In farmacia DSP…

- Awal Khan, cetațean afgan in varsta de 36 de ani, a fost rapit in cursul zilei de miercuri alaturi de un polițist, in zona de est a Afganistanului, zona care inca este foarte instabila, unde și-au facut sediul talibanii. Rapitorii au ucis polițistul, insa Khan a decis sa evadeze și a profitat…

- Strada Dornei, aflata in centrul istoric al orașului, a fost paralizata, miercuri, de sapaturile muncitorilor de la E-on Gaz Distribuție. Aceștia au sapat pentru a ajunge la o conducta cu probleme și au imprejmuit una dintre benzile sensului de mers spre Boul Roșu. Lucrarile au fost efectuate…

- Un apel la numarul unic 112, a mobilizat un echipaj al Detasamentului 2 de Pompieri Oradea și un echipaj de terapie intensiva mobila al SMURD Oradea pentru o intervenție pe strada Podului. Dupa ce au deschis ușa cu ajutorul departatorul hidraulic aceștia l-au gasit mort pe barbatul in varsta…

- Reprezentanții STPT anunța ca atat centrul de gratuitați și abonamente din Bd. Dambovița, cat și toate punctele de reincarcare titluri de calatorie au fost dotate cu POS-uri, adica dispozitivele ce permit, prin mijloace electronice, preluarea, stocarea și transmiterea de informații privind plata…

- OMV Petrom recidiveaza cu poluarea la Suplacu de Barcau. Duminica, 25 februarie, o conducta s-a spart in gradina aceleiasi familii care a mai fost poluata la sfarsitul anului trecut. „Cand am iesi afara am vazut ca iar s-a spart conducta. De data aceasta in partea celalta. I-am anuntat pe cei…

- Autoturismul taxi era condus de un șofer care se afla sub influența bauturilor alcoolice, așa cum a reieșit in urma testarii barbatului cu aparatul alcooltest. 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat a fost rezultatul in urma testului la care a fost supus conducatorul auto de catre polițiștii sosiți…

- Deșeurile care formau rampa clandestina au fost observate de polițiștii locali de la Serviciul Protecția Mediului. ”Pe langa sancțiunile aplicate persoanelor fizice surprinse aruncand gunoaie in alte locuri decat in pubelele de deșeuri menajere, sunt depistate și societați comerciale care…

Reprezentanții IPJ Arad spun ca starea conflictuala dintre cei trei "a fost anihilata in faza incipienta, nefiind tulburat climatul de ordine și liniște publica". Vom reveni cu detalii.

- Termoficare Oradea a comunicat in data de 13 februarie ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica secundara punctele termice nr.721, 849, 106 și 863. Sunt afectați consumatorii situați pe strazile Apateului, Al. Cel Bun, Aleea Salca, Leonardo Da Vinci, Plecarea…

- O școala generala din sistemul public de educație, situata in districtul Ginza din Tokyo, vrea sa impuna uniforme școlare de lux, create de casa de moda Armani. Reprezentanții instituției de invațamant considera ca astfel uniformele ar reflecta mai bine statutul și prestigiul școlii.…

- In luna ianuarie, Centrul Operational Judetean prin Compartimentul Monitorizare Situatii de Urgenta si Dispecerat a receptionat 669 apeluri de urgenta. Subunitatile Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad au intervenit in 577 de situatii de urgenta, iar Serviciile Voluntare pentru Situatii…

- Situația a fost scoasa la iveala de un cititor tion.ro, care susține ca locatarii de pe strada Rasaritului s-au trezit, peste noapte, stapani pe domeniul public. Mai mult, omul povestește ca locurile de parcare in cauza au fost amenajate recent de reprezentanții primariei. „In urma cu cateva…

Mai multe informatii la nr. tel: 0259-405-205

- Pentru persoanele fizice, informatia cresterii pretului de productie nu produce efecte directe – Primaria si-a asumat sa acopere cresterea, marind subventia. Oradenii vor plati, in continuare, 225 lei/gcal. Pentru agentii economici, pretul se va modifica diferentiat: 259,17 lei/gcal…

- Filarmonica de Stat din Oradea a gazduit, la sfarsitul saptamanii trecute, vernisajul expozitiei „Winter Story”. In organizarea Clubului Fotografic „Varadinum Foto”, artistul fotograf Csaba Balasi din Miercurea Ciuc, MFIAP, EFIAP/g, ESFIAP, vicepreședintele Asociației Artistilor Fotografi din Romania…

- Fetele de la Crișul Ch. Criș evolueaza pe terenul SC Mureșul Tg. Mureș, echipa in fața careia, in tur, inregistrau primul succes din istoria clubului (26-23). Cele doua grupari sunt vecine de clasament, Crișul fiind pe locul 11 al seriei de vest, cu un total de 16 puncte, in timp ce mureșencele…

- Ultimele acte ale etapei județene au avut loc, in aceasta saptamana, la sala LPS, „Pedagogic” depașind in semifinale pe CN „E. Ghiba-Birta”, scor 43-14, iar in ultimul act pe CN „Moise Nicoara”, scor 61-32 (15-10, 14-5, 15-11, 17-6), marcatoarele fiind: Diana Spinean 25 (1×3), Patricia…

- In anul Centenarului Marii Uniri, semnificația istorica a Unirii Principatelor ne este și mai puternic relevata. Noi, romanii, ne sarbatorim anul acesta indeplinirea obiectivelor naționale fundamentale pe care națiunea noastra și le-a definit in tumultul istoriei. Mai mult decat atat, prin hora –…

- Tanara le-a povestit polițiștilor ca ambii parinți sunt plecați in strainatate, la munca, și au lasat-o sa locuiasca in casa unei batrane din Timișoara, acolo unde, de altfel, locuiau și ei cat se aflau in țara. Tanara nu se ințelege cu femeia in casa careia locuiește și a plecat sa stea la…

- In urma impactului, pasagera din dreapta a decedat iar șoferul a fost grav ranit și primește ingrijiri medicale la fața locului. “La fața locului s-au deplasat de urgența doua echipaje, din care unul de decarcerare grea din cadrul Detașamentului 2 Oradea, un echipaj TIM SMURD…

- Cei doi tineri au dat spargerea in decembrie 2017, spun polițiștii. Au patruns prin efracție intr-un imobil din Remetea Mica și au furat de acolo mai multe obiecte de uz casnic, dar și unelte de lucru și tamplarie in valoare totala de 23.000 de euro. Cei doi au fost identificați, insa, iar…

- In cazul in care veți vedea panourile electronice de informare ale STPT din stații fara timpi de așteptare, ar trebui sa-i mulțumiți primarului Nicolae Robu! Edilul-șef a recunoscut, miercuri, ca a cerut conducerii societații de transport sa nu mai arate timpii de așteptare. Motivul? Este deprimant.…

- Lucrarile de reabilitare sunt gata de start și, cel mai probabil, pana la finalul acestei saptamani se va da ordinul de incepere și fațada va intra in șantier. Fondurile pentru reabilitare provin din bugetul CJ Timiș, iar valoarea lucrarilor, care se vor intinde pe doi ani, ajunge la aproximativ…

- Termoficare Oradea a comunicat in data de 16 ianuarie ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 809, 887, 116 și 126. Au fost afectați de intreruperea apei și a caldurii consumatorii care locuiesc in imobilele arondate strazilor:…

- Noul serial va contine sase episoade, a anuntat, intr-un interviu acordat pentru The Hollywood Reporter, Amy Powell, presedintele studioului Paramount Television, care va produce „Catch-22” in colaborare cu Anonymous Content. Potrivit declaratiilor facute de Amy Powell, actorul George Clooney,…

Sportivii de la CS Municipal Arad, pregatiți de Mircea Budurișan și Gheorghe Pop, au caștigat, in week-end, o etapa din cadrul CN de aer comprimat in probele de simplu și dublu mixt, in concursul juniorilor I.

- Cel puțin șase magazine aparținand firmei H&M au fost complet devastate, in Africa de Sud. Protestatari mobilizați de un partid extremist numit „Luptatorii pentru libertate economica” au calcat in picioare produsele brandului și au spart vitrinele magazinelor. Poliția din Johannesburg…

- O asemenea gospodarie este la Comloșu Mare. Camerele sunt ca pe vremea bunicilor, „șpaițul” e la locul lui, la fel și odaia cea buna, de la strada. Mulți turiști ar da orice sa vada astfel de „minunații”. Nimeni nu a facut nimic pana acum pentru a deschide aceste case turiștilor. Se fac primii…

- Publicatia franceza Paris Match a scos pe piata, joi, o editie a sa speciala, consacrata celor 60 de ani de cariera ai veteranului actor. „Viata nu imi mai ofera mare lucru. Am cunoscut tot, am vazut tot. Dar, mai ales, urasc aceasta epoca, ma face sa vomit”, a explicat actorul in varsta…

- Un cititor al Jurnal aradean/Aradon ne-a contactat pe adresa redacției pentru a ne spune ca lucrarea de reabilitare a trotuarelor de pe strada Petru Rareș, din cartierul Gradiște, nu a fost efectuata corespunzator. Este vorba de partea stanga cum mergi spre Oradea. Aradeanul Pavel Luca ne spune ca…

- Datele furnizate de INS arata ca importurile pe perioada ianuarie-noiembrie 2017 au inregistrat o creștere de 12,3% fața de aceeași perioada a anului 2016. Pe de alta parte și exporturile au inregistrat o creștere de 9,5%, prea puțin pentru a diminua din deficitul comercial (diferenta dintre…

Sistarea este necesara pentru executarea unor lucrari de reparatii la conducta de distribuție a apei potabile aferenta rezervoarelor de 2×750 metri cubi de catre sucursala din Oravita a operatorului (0255/574235).

- Temperaturile au atins un nivel minim record pe Coasta de Est a Statelor Unite, in urma așa-numitului “ciclon-bomba”, o furtuna fenomen care a inghețat o mare parte din teritoriul SUA, aducand zapada in Florida pentru prima data in 29 de ani, scrie BBC. In unele zone din…

- Municipalitatea a lansat licitația pentru „execuție lucrari aferente obiectivului de investiții Amenajare strada Grigore Antipa – Margaretelor”, contractul fiind estimat la 1,93 milioane de lei fara TVA, adica aproape jumatate de milion de euro, cu tot cu TVA. Procedura se face online, urmand…

- „Rugam toți conducatorii auto care circula pe drumurile județene ce fac legatura in special cu stațiunile turistice din zona montana (Semenic, Muntele Mic), sa aiba autovehiculele echipate corespunzator (cauciucuri de iarna, lanțuri) și sa adapteze permanent viteza de deplasare la starea…

- Politia a declarat ca toate masinile aflate in parcarea auto cu mai multe etaje Kings Dock, care are o capacitate de 1.600 de vehicule, au fost distruse, iar proprietarii ar trebui sa contacteze companiile lor de asigurari. Serviciul de pompieri si de salvare din comitatul Merseyside a declarat…

- Accidentul a avut loc in intersecția de la Piața Mare. Potrivit martorilor, se pare ca autovehicului albastru a intrat in intersecție, dinspre strada Sucevei, fara a se asigura. Pe drumul cu prioritate circula un autoturism Hyundai al carui șofer nu a mai putut evita impactul.…

- Reprezentanții IJJ Timiș au trimis in strada, pe langa efectivele obișnuite, 60 de jandarmi. Aceștia vor fi prezenți in Piața Victoriei din Timișoara, dar și in alte cinci orașe din județ in care se vor ține evenimente in noaptea dintre ani. Jandarmii ii sfatuiesc pe cei care participa la…

- Petrecerea incepe la ora 20, urmand sa se incheie imediat dupa spectacolul de artificii de la miezul nopții. Intre timp vor evolua Feli, Cargo, Alexandra Mitroi și Lou Bega. Lou Bega, pe numele lui real David Lubega, are 42 de ani și a devenit faimos pentru piesa „Mambo nr. 5”, dar…

- Exercițiul a fost desfașurat de pompierii de la Detașamentul 1 Timișoara. Salvatorii au intervenit la un accident rutier soldat cu doua victime, dintre care una incarcerata. Simularea a fost pusa la cale la ieșire din Dumbravița și a fost gandita pentru a familiariza voluntarii care…



- Astfel, duminica, 24 decembrie, la ora 13:15, polițiștii Postului de Poliție din Tulca din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au depistat o femeie de 36 de ani, din localitate, care deținea intr-un autoturism 24.080 de petarde (396 de cutii) și 15 artificii de diferite tipuri.…