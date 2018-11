Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 170 de blocuri de locuit din sectorul Rașcani al Capitalei raman in continuare fara caldura și apa calda, dupa ce in aceste zile au fost depistate doua segmente de conducte intr-o stare avansata de coroziune.

- Un polițist de patrulare, in varsta de 48 de ani, a fost gasit mort, dimineața, pe strada Studenților din sectorul Rișcani al Capitalei. Potrivit oamenilor legii, victima avea o plaga prin impușcatura in regiunea capului.

- Bilantul dupa explozia puternica din sectorul Rascani a ajuns la patru morti. Salvatorii au scos dimineata de sub daramaturi inca o victima. Este vorba despre o batrana data disparuta ieri.

- Agentia Servicii Publice (ASP) a inceput de azi sa le elibereze locatarilor in regim de urgenta si gratuit acte de identitate noi. Prima persoana care si-a ridicat certificatul de nastere si buletinul de identitate e femeia in apartamentul careia a explodat butelia cu gaz.

- In urma deflagrației care a avut loc seara trecuta intr-un un bloc din sectorul Rașcani al capitalei, ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a convocat o ședința cu reprezentanții Agenției pentru Supraveghere Tehnica, Union Fenosa, Termoelectrica și reponsabilii

- Fundatia lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss" va oferi cate 40 de mii de lei persoanelor care au avut de suferit in urma exploziei din blocul de pe bulevardul Moscovei. Despre acest lucru a anuntat Vlad Plahotniuc, intr-o postare pe Facebook.

- Victimele și cei evacuați din blocul afectat de explozia care sa produs in aceasta noapte in sectorul Rașcani, au fost cazați temporar la spitalul Sfanta Treime din Capitala, iar cei care au refuzat cazarea au instalat corturi in curte casei, anunța de la fața locului reporterii Sputnik.

- Trei persoane, printre care si un minor, au decedat in urma unei explozii produse, in seara zilei de 6 octombrie, intr-un bloc locativ de pe Bulevardul Moscovei din municipiul Chisinau. Alte sase persoane ranite au fost duse la spital cu traumatisme, inclusiv un angajat al Inspectoratului General pentru…