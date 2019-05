Termocentrala Mintia, la CJ Hunedoara

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica, in orasul Lupeni, din Valea Jiului, ca termocentrala Mintia, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, ar putea fi preluata de Consiliul Judetean Hunedoara, primul ministru discutand, la sediul termocentralei Paroseni, despre problemele si solutiile care…

- Proiectul de buget aferent anului 2019 a fost lansat in consultare publica de catre Consiliul Județean Hunedoara. Ca urmare a publicarii Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 in Monitorul Oficial nr. 209 din 15 martie 2019, in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea finanțelor…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Executivul va adopta, in sedinta de marti, un proiect care prevede ca Ministerul Turismului va putea incheia contracte de finantare multianuale cu autoritatile locale.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre argumentele acestuia pentru sesizarea Curtii Constitutionale (CCR) in privinta revocarii procurorului general, Augustin Lazar.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, vineri, in Parlament, ca Romania este in topul statelor cu cea mai mare dezvoltare din Uniunea Europeana si a detaliat situatia investitiilor, a alocarilor pentru comunitatile locale, dar si majorarile de pensii si salarii, scrie Agerpres. "In cei doi ani…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri ca din bugetul alocat Educatiei in 2019, vor fi bani directionati si catre achizitia de table inteligente in scoli si rechizite, doua milioane de elevi urmand sa beneficieze de aceasta masura. „De la tabla inteligenta, elevii se duc la WC-ul din curtea scolii”,…

- Premierul Viorica Dancila sustine, dupa ce Lia Olguta Vasilescu a fost refuzata, din nou, de presedintele Klaus Iohannis in functia de ministru al Dezvoltarii, ca seful statului are drept obiectiv blocarea activitatii Guvernului. Prim-ministrul sustine ca dupa ce va reveni in Romania, va exista o…

- Premierul Viorica Dancila spune ca a discutat cu ministrul Justitiei Tudorel Toader legat de ordonanta ce vizeaza completurile de cinci judecatori, dar ca nu va intra în discutie saptamâna aceasta, acum fiind prioritar bugetul.