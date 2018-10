Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere prognoza meteo pentru perioada urmatoare și conditiile impuse in contractul de furnizare a energiei termice, in municipiul Pitești a inceput furnizarea agentului termic pentru incalzire in sezonul rece 2018 – 2019. TERMO CALOR CONFORT S.A. anunța ca in intervalul orar 08.00 -18.00 nu…

- SC Termo Calor Confort SA Pitesti informeaza ca maine, la ora 10, incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuintelor in municipiul resedinta de judet, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Furnizarea agentului termic ...

- Se da drumul la caldura in Pitești. TERMO CALOR CONFORT S.A. anunta ca vineri, 12 octombrie, incepand cu orele 10.00, va incepe furnizarea agentului termic pentru incalzirea locuințelor, in conformitate cu dispozițiile legale in vigoare. Furnizarea agentului termic pentru incalzire se va face in regim…

- Uzina de Agent Termic si Alimentare cu Apa (UATAA) Motru incepe de miercuri probele pentru furnizarea caldurii in municipiu. Sistemul de alimentare cu agent termic s-a aflat in revizie si reparatii in ultimele zece zile. Au fost efectuate reparatii la ...

- Veolia Energie Prahova va informeaza ca este pregatita pentru a demara sezonul de incalzire 2018-2019, in Municipiul Ploiesti,luand in considerare temperaturile prognozate pentru urmatoarele zile. Intrucat, conform prognozelor meteo, exista posibilitatea ca sambata, 06.10.2018, sa fie indeplinita conditia…

- Deputatul PMP Robert Turcescu a sustinut o declaratie politica in plenul Camerei Deputatilor in cadrul careia a supus atentiei doua mari probleme cu care se confrunta in prezent judetul Constanta, pe care il reprezinta in Parlamentul Romaniei. Deputatul a sustinut ca, inca din noiembrie 2010, Guvernul…

- Conducerea Thermonet a anunțat ca de astazi, 2 octombrie, a inceput umplerea etapizata a instalațiilor de furnizare a agentului termic in municipiul Suceava. Pentru inceput se vor face probele „la rece”, apoi probele „la cald”, moment in care caldura se va simți in casele sucevenilor. Potrivit unei…